  Алекс Грозданов с 11 точки (4 блока)! Богданка с победа №9 и вече е лидер в Полша

Алекс Грозданов с 11 точки (4 блока)! Богданка с победа №9 и вече е лидер в Полша

  • 14 дек 2025 | 19:07
  • 879
  • 1

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият отбор Богданка ЛУК (Люблин) записаха 9-а победа в полската Plus Liga.

Шампионите от Богданка записаха много трудна победа като гост над Купрум Стилон (Гожув) с 3:2 ()

Богданка вече е лидер във временното класиране с актив от 27 точки (9 победи, 4 загуби).

Гожув, който е воден от легендарния френски волейболист Юбер Ено, е на 12-о място с актив от 8 точки (2 победи, 10 загуби).

Алекс Грозданов изигра силен мач и реализира 11 точки (4 блока, 57% ефективност в атака - +7).

Звездата Вилфредо Леон заби 26 точки (3 аса, 3 блока, 56% ефективност в атака, 12% перфектно и 32% позитивно посрещане - +11).

Диагоналът Матеуш Малиновски, който замени национала Кевин Сасак в третата част, добави 20 точки (1 ас, 66% ефективност в атака - 17).

Камил Квасовски реализира 18 точки (1 ас, 1 блок) за Гожув, а Матис Ено добави 15 точки (1 ас, 1 блок).

По-малкият брат Илир Ено се отчете с 2 точки за Богданка.

КУПРУМ СТИЛОН (ГОЖУВ) - БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 2:3 (25:23, 25:27, 25:20, 20:25, 12:15)
КУПРУМ: Матеуш Майчийевич 1, Едуардо Нивеш Ату Чизоба 21, Матис Ено 15, Камил Квасовски 18, Патрик Ниемец 2, Марчин Кания 13 - Шимон Грегорович-либеро (Марчин Валински, Даниел Гашиор 3, Тиаго Велосо)
Старши треньор: ЮБЕР ЕНО
БОГДАНКА: Марчин Коменда 2, Кевин Сасак 1, Вилфредо Леон 26, Илир Ено 8, АЛЕКС ГРОЗДАНОВ 11, Финиън МакКарти 4 - Талес Хос-либеро (Дийнън Гийма 3, Матеуш Малиновски 20, Джаксън Йънг 3)
Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

