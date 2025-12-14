Ще успее ли Нумори Кейта да стане национал на Италия?

През последните дни името на Нумори Кейта се завърна на преден план в дебата около италианския национален отбор, преплитайки се с все по-чувствителната тема за натурализацията и предстоящата промяна в правилата на FIVB.

24-годишният малиец е започнал процеса за получаване на италианско гражданство и според изтекли данни, Италианстата федерация по волейбол (FIPAV) следи отблизо процеса. Това беше потвърдено от президента Джузепе Манфреди, който обясни пред Corsport, че Федерацията следи ситуацията, придържайки се към настоящите правила и тези, които ще влязат в сила през следващите месеци. Ключовият въпрос всъщност не е толкова самото гражданство, колкото международната регулаторна рамка, която FIVB се готви да измени. Очаква се ново, по-рестриктивно правило за натурализация да влезе в сила на 28 февруари 2026 г.: само двама натурализирани играчи на национален отбор и, най-важното, невъзможността да представляват различна федерация, ако вече са играли за страната си на произход.

Именно тук се намесва случаят с Кейта. Преди това той е представял Мали на ниво до 17 години, а наскоро, през 2022 г., е представял националния отбор на Мали за мъже в зонален мач на Купата на африканските нации (3:0 срещу Гана).

Въпросът, който все още е отворен, се отнася до евентуалната обратна сила на правилото. Ако новият регламент не беше с обратна сила, всички процедури, приключени преди влизането му в сила, биха могли да следват предишната рамка. Ако обаче FIVB реши да го приложи напълно без изключения, сценарият ще се промени радикално.

Тук се играе истинската игра, превръщайки въпроса в надпревара с времето. Федерацията на Италия призовава за предпазливост: веднъж установени, правилата трябва да важат за всички и най-вече да бъдат трайни. Избягването на „надпревара за натурализация“ се счита за основен принцип, за да се избегне изчерпване на техническите ресурси на по-малките национални отбори. В същото време се повтаря, че наблюдението на играчи на високо ниво, които са важни за движението и забавлението, остава легитимно. В конкретния случай на Кейта намерението е ясно: да се следва процесът, без да се налага, като се провери дали той може да бъде приложен в рамките на регулаторната рамка, преди да се променят правилата. Защото, както се подчертава във федералните среди, ако едно правило не премине през Италия, то не би трябвало да премине през никого.

Луца Муцоли, volleyball.it

