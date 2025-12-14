Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Локомотив Авиа даде гейм на Монтана, но остана непобеден в efbet Супер Волей

Локомотив Авиа даде гейм на Монтана, но остана непобеден в efbet Супер Волей

  • 14 дек 2025 | 20:58
  • 1789
  • 2

Вицешампионите от Локомотив Авиа (Пловдив) продължиха победния си път в efbet Супер Волей.

Пловдивчани спечелиха дербито на 8-ия кръг срещу Монтана с 3:1 (25:16, 25:19, 21:25, 25:19), което се игра в залата на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини, който изведе “лъвовете” до сребро на Световното първенство във Филипините, изгледа двубоя на живо в Пловдив.

Локомотив Авиа поведе с 5:3. Атака на Жулиен Георгиев и 6:4. Ивайло Дамянов атакува в центъра за 8:6. Атака на Тодор Вълчев и 14:12 за пловдивчани. Блокада на Ивайло Дамянов направи резултата 16:12. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Ас на Кристиян Алексов и 17:12. Още един ас на Кристиян Алексов и 18:12. Домакините поведоха убедително с 8 точки при 23:15. Локомотив Авиа спечели първата част с 25:16.

Волейболистите на Монтана поведоха с 5:4 в началото на втората част. Ас на Кристиян Алексов и Локомотив поведе със 7:5. Пайп на Кристиян Алексов - 8:6. Локомотив дръпна с 3 точки при 14:11. Атака на Кристиян Валчак намали резултата до 13:15. Ивайло Дамянов атакува в центъра за 16:13. Атака на Жулиен Георгиев по блокадата от зона 2 и 21:17 за домакините. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Атака на Кристиян Валчак по диагонала от зона 2 и 18:21. Пайп на Кристиян Алексов и 23:19. Единична блокада на Жулиен Георгиев спря атака на Ейдер Бангера и геймбол при 24:19. Ас на Ивайло Дамянов и Локомотив спечели втората част с 25:19.

Възпитаниците на Найден Найденов дръпнаха с 4:2 в началото на третата част. 3 поредни точки за Монтана и равенство при 5:5. Серия от начални удари на Александър Митков и Монтана дръпна с 4 точки при 10:6. Николай Стефанов атакува в аут и Локомотив намали до 1 точки при 10:11. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Кристиян Валчак атакува в аут и равенство при 11:11. Ас на Кристиян Валчак и 13:11 за Монтана. Атака на Жулиен Георгиев по блокадата и равенство при 13:13. Ас на Жулиен Георгиев и 15:14 за домакините. Монтана отново излезе напред при 16:15. Тройна блокада спря атака на Жулиен Георгиев и гостите поведоха с 2 точки при 19:17. Кристиян Алексов атакува в аут и Монтана поведе с 21:18. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Единична блокада на Виктор Жеков и 23:19 за гостите. Грешка на Жулиен Георгиев в атака и Монтана спечели третата част с с 25:21.

Гостите от Монтана дръпнаха с 2 точки в четвъртата част при 11:9. Ас на Кирил Колев изравни резултата при 11:11. Мощна атака на Жулиен Георгиев по блокадата направи резултата 17:15 за Локомотив. Ивайло Дамянов атакува в центъра и Локомотив поведе с 21:18. Атака на Кристиян Алексов изведе домакините до мачбол при 24:19. Ас на Антон Станчев и 25:19 за Локомотив Авиа в третата част и 3:1 гейма в мача.

Кристиян Алексов бе избран за MVP.

Кристиян Алексов заби 20 точки (4 аса, 2 блока, 52% ефективност в атака, 23% перефектно и 23% позитивно посрещане - +9).

Жулиен Георгиев добави 17 точки (1 ас, 1 блок, 54% ефективност в атака - +8).

Кристиян Валчак се отличи с 20 точки (1 ас, 3 блока, 53% ефективност в атака - +12) за Монтана.

Александър Митков записа 13 точки (1 ас, 44% ефективност в атака, 14% перефектно и 50% позитивно посрещане - +2).

Локомотив е едноличен лидер във временното класиране с актив от 21 точки (8 победи).

Монтана е 8-и с актив от 10 точки (4 победи, 5 загуби).

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - МОНТАНА 3:1 (25:16, 25:19, 21:25, 25:19)
ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков, Жулиен Георгиев 17, Тодор Вълчев 10, Кристиян Алексов 20, Кирил Колев 7, Ивайло Дамянов 9 - Мартин Иванов-либеро (Антон Станчев 2)
Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ
МОНТАНА: Виктор Жеков 4, Кристиян Валчак 20, Николай Стефанов 7, Александър Митков 13, Виктор Бодуров 7, Николай Захариев 7 - Калоян Ботев-либеро (Марк Михайлов, Стефан Узунов, Ейдер Бангера, Жан Петров-либеро)
Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

Снимки: Startphoto

