  Волейбол
  2. Волейбол
Николай Желязков: Освен това, което видяхме от Тодор Скримов, можем да отличим целия отбор

  • 14 дек 2025 | 20:41
Шампионът Левски София надделя над Черно море с 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:22) като гост във Варна в мач от 9-ия кръг на efbet Супер Волей.

„Сините“ допуснаха изравняване за 1:1, след като домакините взеха втория гейм, но не позволиха да се стигне до обрат.

За Левски победата беше 6-а от 8 изиграни двубоя, докато варненци продължават с актив 1-7.

Така Левски се изкачи на 3-о място с 6 победи, 2 загуби и 18 точки.

"Наистина браво на всички момчета! Много труден мач, много трудна победа. Ние винаги играем трудно във Варна. Аз смятам, че освен това, което видяхме от Тодор Скримов, можем да отличим целия отбор. Един Стоил Палев, който игра на много високо ниво. Слави, който до последно бе под въпрос, стисна зъби и изигра мача, Тотков се включи добре, Дамян игра стабилно, целият отбор игра добре. Важна победа, предстои ни подготовка за мача с ЦСКА и се надявам дадем най-доброто от себе си в дербито, което всички очакват”, заяви старши треньорът на Левски Николай Желязков.

