Николай Колев с 6 точки, ПАОК шокира Панатинайкос в Атина

Българският волейболист Николай Колев и неговият отбор ПАОК (Солун) шокира гранда Панатинайкос и го победи насред Атина с 3:2 (25:20, 25:22, 21:25, 21:25, 15:11) в мач от 7-ия кръг в шампионата на Гърция.

Николай Колев игра цял мач за ПАОК и записа 6 точки (3 блока, 75% ефективност в атака - +4).

Другият българин в състава на ПАОК, Николай Къртев, не бе в групата за мача, защото му бе дадена почивка за възстановяване.

Кубинският диагонала Фернандо Ернандес заби 25 точки (1 блок, 59% ефективност в атака - +15) за успеха на ПАОК и бе избран за MVP.

Урош Ковачевич добави 16 точки (2 аса, 1 блок).

Размус Нилсен реализира 23 точки (4 аса) за Панатинайкос.

Дмитро Янчук добави още 20 точки.

Успехът бе 5-и за ПАОК и тима се изкачи на трето място във временното класиране с актив от 13 точки.

Панатинайкос е втори с 16 точки.

Победата не успокои страстите в лагера на ПАОК. Ръководството на клуба излезе с остро изявление срещу гръцката обществена телевизия ERT, която без предупреждение прекъсна излъчването на мача в началото на тайбрека, за да покаже предварителни кадри преди баскетболна среща.

Според ПАОК това е проява на неуважение към волейбола, феновете и самите състезатели. От клуба настояват за ясни отговори кой и защо е взел решението най-решаващият гейм да бъде „преместен“ онлайн, като не изключват и наличие на анти-ПАОК отношение. Скандалът допълнително засили напрежението около дербито, което и без това предложи волейбол на най-високо ниво.