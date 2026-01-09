Популярни
Георги Сеганов и Алания на 1/8-финал за Купата на CEV

  • 9 яну 2026 | 23:02
  • 242
  • 0
Георги Сеганов и Алания на 1/8-финал за Купата на CEV

Бившият национал Георги Сеганов и неговият Алания Беледийеспор продължават да пишат история в европейските клубни турнири, след като се класираха на 1/8-финалите за Купата на CEV. Сеганов и съотборниците му надиграха като гости сръбския Войводина (Нови Сад) с 3:1 (25:19, 16:25, 25:20, 25:22) в среща-реванш от 1/16-финалите на турнира. Първи съдия на двубоя бе българинът Любомир Сираков.

По този начин, след две победи с 3:2 и 3:1, Алания продължава напред към 1/8-финалите за Купата на CEV. Там турският тим ще срещне белгийския Грийнярд (Маасейк), който пък отстрани френския Туркоа с националът Венислав Антов в състава.

Георги Сеганов игра цял мач за своя тим и записа 2 точки (1 блок и 1 ас). Най-полезен за Алания пък бе Бардиа Саадат с 21 точки (4 блока, 1 ас и 43% ефективност в атака - +13), докато Абдулах Джам добави 13 точки за победата.

За тима на Войводина Марко Радосавлевич реализира 17 точки (2 блока, 2 аса, 48% ефективност в атака и 83% позитивно посрещане - +11), а Лука Станкович и Никола Бърборич записаха 13 и 11 точки.

Снимки: CEV.EU

