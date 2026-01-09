Популярни
  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Христо Христов: Продължаваме нашата приказка

Христо Христов: Продължаваме нашата приказка

  • 9 яну 2026 | 23:15
  • 224
  • 0
Христо Христов: Продължаваме нашата приказка

Волейболистите на Град (Белоградчик) продължават към полуфиналите за Купа България Висша лига на 11 януари (неделя). Воденият от Христо Христов тим надделя в страхотна драма над Звездец (Горна Малина) с 3:2 гейма в 1/4-финален сблъсък. Старши треньорът на Град говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че и двата отбора не са били в пълна кондиция, и, че мачът в Етрополе ще е много труден.

Исторически полуфинали за Купа България Висша лига
Исторически полуфинали за Купа България Висша лига

"Изиграхме много тежък мач със Звездец. Прекъсването между празници изигра своята роля и двата отбора не бяхме в пълна кондиция. Имаше много обрати, особено в тайбрека. Горна Малина, без съмнение, са много качествен отбор и с право са в призовите места последните няколко години. Радвам се, че ги победихме и продължаваме нашата приказка. Всеки можеше да вземе победата. Шансът беше 50/50."

"Примката се затяга все повече и повече. Очаква ни много труден мач в Етрополе. Те са най-добрият отбор в последните години. Имаме малко време да се подготвим за мача, но такава е програмата. Няма специална рецепта за успех. Излизаме и играем", завърши Христов.

Снимка: Официална Фейсбук страница Волейболен клуб Град Белоградчик

