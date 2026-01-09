Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Елица Атанасийевич и Паниониос на крачка от 1/4-финал в Европа

Елица Атанасийевич и Паниониос на крачка от 1/4-финал в Европа

  • 9 яну 2026 | 22:19
  • 259
  • 0
Елица Атанасийевич и Паниониос на крачка от 1/4-финал в Европа

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) са на крачка от класиране за 1/4-финалите на третия по сила евротурнир "Чалъндж къп". Воденият от Драган Нешич отбор надигра като гост испанския Фундасион Кахасол Андалусия с 3:0 (25:18, 25:23, 25:12) в първия мач от 1/8-финалите на турнира.

Срещата-реванш между двата тима е в четвъртък (15 януари) от 18,00 часа българско време в Гърция. Паниониос трябва да спечели само два гейма, за да продължи напред за "Чалъндж къп".

Силна Елица Атанасийевич със 17 точки, Паниониос с нова победа в Гърция
Силна Елица Атанасийевич със 17 точки, Паниониос с нова победа в Гърция

Елица Атанасийевич изигра отличен мач за Паниониос и бе над всички със 17 точки (3 блока, 48% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +15). Бианка Ристичевич добави още 12 точки за победата.

За домакините от Андалусия Джейда Бърз (1 блок и 37% ефективност в атака - +7) и Магилаура Фриас Помиано (52% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +8) приключиха с по 11 точки.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

  • 9 яну 2026 | 19:22
  • 702
  • 1
Николай Николов се завръща в ЦСКА

Николай Николов се завръща в ЦСКА

  • 9 яну 2026 | 19:05
  • 2149
  • 3
Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

  • 9 яну 2026 | 18:44
  • 12697
  • 3
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

  • 9 яну 2026 | 17:53
  • 8417
  • 4
Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

  • 9 яну 2026 | 10:04
  • 1401
  • 0
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 23407
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Баварците не се предават, Олимпиакос все още с добра преднина

Баварците не се предават, Олимпиакос все още с добра преднина

  • 9 яну 2026 | 22:50
  • 3654
  • 10
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 13567
  • 32
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 25451
  • 156
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 21420
  • 23
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 18325
  • 70
Катастрофа за Цървена звезда в Каунас

Катастрофа за Цървена звезда в Каунас

  • 9 яну 2026 | 22:00
  • 2560
  • 0