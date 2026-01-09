Елица Атанасийевич и Паниониос на крачка от 1/4-финал в Европа

Националката Елица Атанасийевич и нейният Паниониос (Атина) са на крачка от класиране за 1/4-финалите на третия по сила евротурнир "Чалъндж къп". Воденият от Драган Нешич отбор надигра като гост испанския Фундасион Кахасол Андалусия с 3:0 (25:18, 25:23, 25:12) в първия мач от 1/8-финалите на турнира.

Срещата-реванш между двата тима е в четвъртък (15 януари) от 18,00 часа българско време в Гърция. Паниониос трябва да спечели само два гейма, за да продължи напред за "Чалъндж къп".

Елица Атанасийевич изигра отличен мач за Паниониос и бе над всички със 17 точки (3 блока, 48% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +15). Бианка Ристичевич добави още 12 точки за победата.

За домакините от Андалусия Джейда Бърз (1 блок и 37% ефективност в атака - +7) и Магилаура Фриас Помиано (52% ефективност в атака и 61% позитивно посрещане - +8) приключиха с по 11 точки.

