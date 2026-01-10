Отличен Аспарух Аспарухов с 25 точки, Шлепск изпусна страхотна победа в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) изпуснаха страхотна възможност да запишат 3-а поредна победа в полската ПлюсЛига. Аспарух Аспарухов и съотборниците му поведоха с 2:0, но в крайна сметка отстъпиха много драматично с 2:3 (25:21, 25:21, 23:25, 14:25, 20:22) като гости на коравия тим на Енерга Трефъл (Гданск) в мач от 16-ия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 2800 зрители.

Така Шлепск остава на 10-о място във временното класиране с 4 победи, 11 загуби и 15 точки в актива си. В следващия 17-и кръг Аспарухов и компания домакини на Стийм Хемарпол Политехника (Ченстохова). Срещата е в петък (16 януари) от 18,30 часа българско време.

Супер Аспарух Аспарухов с 18 точки, Шлепск със страхотна победа в Полша

Аспарух Аспарухов изигра страхотен мач за Шлепск и бе над всички с 25 точки (5 аса!, 51% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +17).

Бартош Филипяк добави още 19 точки (2 блока, 1 ас и 43% ефективност в атака - +10), но и това не помогна за успеха.

За домакините от Гданск Алексей Насевич (3 аса и 54% ефективност в атака - +13) и Пьотър Орчик (1 блок, 2 аса, 64% ефективност в атака и 30% позитивно посрещане - +12) реализираха 22 и 21 точки за победата. Орчик бе обявен и за Най-полезен играч (MVP) на мача.