Исторически полуфинали за Купа България Висша лига

Историческо класиране на полуфиналите на турнира Купа България Висша лига направиха Левски 2005 (Карлово), превръщайки се в първия отбор от "А" НВГ (б.р. третия ешалон), който се класира толкова напред в надпреварата. Освен това, отборът е новак и в първенството.

Състезателите от Карлово направиха немислимото и победиха Родопа (Смолян) с 3:1 (25:20, 25:27, 25:17; 25:19). Тимът е воден от носителите на Купата с отбора на Звездец (Горна Малина) Пламен Георгиев, Андреа Иванов, Георги Бирбочуков, Персиян Георгиев, които имат опит в трудни мачове, и със сигурност можем да очакваме интересно дерби в неделя в Каролово срещу Миньор (Перник). От своя страна Миньор изигра тежък мач срещу другия пернишки отбор Металург. "Жълто-черните" показаха характер във важни моменти и отново ще са на полуфинал в турнира след 3:1 (29:27, 28:30, 25:23, 25:21).

Историческо класиране направиха и Град (Белоградчик), които в пореден тежък мач победиха Звездец с 3:2 (18:25, 25:19, 24:26, 25:23, 21:19). По този начин белоградчишкия тим достига до Топ 4 в турнира, а за първи път от 2023-а година насам полуфиналите ще бъдат без Звездец. "Град" ще гостуват на Етрополе на полуфинала. Етрополският тим ще се бори за четвърти пореден финал след като победи Ботев (Луковит) с 3:1 (25:23, 25:18, 25:23, 27:25).

Полуфиналните мачове ще бъдат тази неделя (11 януари).