Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Исторически полуфинали за Купа България Висша лига

Исторически полуфинали за Купа България Висша лига

  • 9 яну 2026 | 23:11
  • 251
  • 0
Исторически полуфинали за Купа България Висша лига

Историческо класиране на полуфиналите на турнира Купа България Висша лига направиха Левски 2005 (Карлово), превръщайки се в първия отбор от "А" НВГ (б.р. третия ешалон), който се класира толкова напред в надпреварата. Освен това, отборът е новак и в първенството.

Състезателите от Карлово направиха немислимото и победиха Родопа (Смолян) с 3:1 (25:20, 25:27, 25:17; 25:19). Тимът е воден от носителите на Купата с отбора на Звездец (Горна Малина) Пламен Георгиев, Андреа Иванов, Георги Бирбочуков, Персиян Георгиев, които имат опит в трудни мачове, и със сигурност можем да очакваме интересно дерби в неделя в Каролово срещу Миньор (Перник). От своя страна Миньор изигра тежък мач срещу другия пернишки отбор Металург. "Жълто-черните" показаха характер във важни моменти и отново ще са на полуфинал в турнира след 3:1 (29:27, 28:30, 25:23, 25:21).

Историческо класиране направиха и Град (Белоградчик), които в пореден тежък мач победиха Звездец с 3:2 (18:25, 25:19, 24:26, 25:23, 21:19). По този начин белоградчишкия тим достига до Топ 4 в турнира, а за първи път от 2023-а година насам полуфиналите ще бъдат без Звездец. "Град" ще гостуват на Етрополе на полуфинала. Етрополският тим ще се бори за четвърти пореден финал след като победи Ботев (Луковит) с 3:1 (25:23, 25:18, 25:23, 27:25).

Полуфиналните мачове ще бъдат тази неделя (11 януари).

Следвай ни:

Още от Волейбол

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

ЦСКА приема Дея спорт в зала "Христо Ботев" заради проблеми с електрозахранването

  • 9 яну 2026 | 19:22
  • 765
  • 1
Николай Николов се завръща в ЦСКА

Николай Николов се завръща в ЦСКА

  • 9 яну 2026 | 19:05
  • 2335
  • 4
Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

Пламен Константинов обяви: Ако Николов не остане в Локомотив, ще вземем Де Чеко

  • 9 яну 2026 | 18:44
  • 14778
  • 3
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) с победа №14 в Русия

  • 9 яну 2026 | 17:53
  • 8813
  • 4
Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

  • 9 яну 2026 | 10:04
  • 1428
  • 0
Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

Ето кога Алекс и Мони Николови ще заиграят заедно

  • 9 яну 2026 | 09:08
  • 23568
  • 11
Виж всички

Водещи Новини

Неудържим Везенков отново се разправи с Байерн Мюнхен

Неудържим Везенков отново се разправи с Байерн Мюнхен

  • 9 яну 2026 | 23:17
  • 5476
  • 10
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 15531
  • 34
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 26450
  • 158
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 21810
  • 23
Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

Григор получил покана за историческия мач с Белгия за Купа "Дейвис", но отказал

  • 9 яну 2026 | 12:23
  • 18940
  • 72
Катастрофа за Цървена звезда, Барса не прости на Партизан в Евролигата

Катастрофа за Цървена звезда, Барса не прости на Партизан в Евролигата

  • 9 яну 2026 | 23:38
  • 3087
  • 0