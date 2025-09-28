Радостин Стойчев: Въобще не очаквах финал на световното

Радослав Стойчев е треньор, който е оставил своя отпечатък в родния волейбол. Той бе човекът, който класира България за олимпийските игри в Лондон през 2012 г., той и Матей Казийски подеха революция в един от най-обичаните спортове у нас.

Днес той ще стиска палци на националите, които излизат в исторически финал на световното първенство срещу Италия.

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Двубоят е с начален час 13:30.

Самият Стойчев - всепризнат специалист в световен мащаб, е изненадан от развоя на световното.

Не очаквах

"Въобще не съм очаквал такъв резултат. Моите очаквания бяха за влизане в осмицата и смятах, че това също ще би бил добър резултат за нас. Волейбол е колективен спорт, но нашите най-силни оръжия в това първенство бяха Александър Николов и Симеон Николов. И системата на игра, която изгради Бленджини, с трима посрещачи", каза Стойчев пред bTV.

"Това първенство беше изключително странно, което по никакъв начин не омаловажава постигнатото от България. Имахме късмет да не се срещнем с някой от силните отбори, с изключение на САЩ, които обаче дойдоха без седем от основите си играчи. Отбори като Франция, Аржентина, Япония отпаднаха много рано. Така че добрите игри на нашите се съчетаха с добър път към полуфинал. Да срещнеш Чехия на полуфинал преди началото на първенството беше абсолютно невъзможно. Но това е спортът и затова е интересно.", допълни той.

Талантите

Безспорно лидерите на тима са двамата братя Алекс и Симеон - синове на бившия капитан на националния тим Владимир Николов.

"Бленджини пое риска да играе с трима нападателя, а не с стандартен диагонал. Категорично тези таланти са невероятни. В момента има невероятни таланти там. В този отбор и не са само братя Николови, има и други таланти. От талант обаче да станеш добър играч или на световния ниво, са две различни неща. Аз им го пожелавам!", заяви той и добави:

"За сега тези двамата категорично се открояван и то не само в нашия отбор, а въобще и в световния волейбол. Толкова млади и с такива умения, с такова постоянство”.

