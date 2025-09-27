Каква е ролята на наградния фонд от 1 милион евро във Формула 3?

За първи път в историята на Формула 3 първите петима в класирането ще си поделят награден фонд в размер на 1 милион долара. Шампионът получава 300 000 евро, след това сумата се намалява с по 50 000 евро, за да получи петият в класирането 100 000 евро.

Това означава, че вицешампионът Никола Цолов ще получи 250 000 евро, като неговите пари са сигурни, тъй като условието за получаването на парите е пилотът да продължи догодина във Формула 2. Така тези пари ще му помогнат да сформира по-лесно бюджета си за догодина.

Вицешампионската титла донесе 250 000 евро на Никола Цолов

BREAKING: F3 announces a €1 million Prize Fund! ✨



From 2025, financial support will be awarded to the top five drivers in the Championship who step up to #F2 🤝#F3 #RoadToF1 pic.twitter.com/whbRWK86Ts — Formula 3 (@Formula3) September 24, 2025

„Награден фонд в размер на 1 милион евро е нещо доста важно – обясни шефът на Формула 2 и Формула 3 Бруно Мишел. – Парите се разпределят между първите петима в класирането. Мислехме да ги получи само един пилот, но решихме, че така няма да е честно.

„Ясно е, че с тези пари не може да се финансира цял сезон във Формула 2. Това важи и за шампиона (Рафаел Камара), който получава и 300 000 евро от Пирели за титлата, но се получава много добра сума. Дори тези 100 000 евро, които ще получи петият, ще му помогнат.

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

„Пилотите трябва да събират пари, за да карат във Формула 2 и обикновено парите идват от няколко източника, а не от един. Сега това е един от източниците.“

Пълен сезон във Формула 2 се оценява на „няколко милиона долара“, като според неофициална информация става въпрос за „над 3 милиона долара“, но едва ли ще се намери тим и пилот, които да потвърдят размера на бюджета.

Мишел сега оповести и още едно условие да изплащането на парите от наградния фонд – пилотът да кара пълен сезон във Формула 2.

„Ще направим така, че да сме сигурни, че тези пилоти ще карат пълен сезон във Формула 2 – допълни Мишел. – Сигурно ви е направило впечатление, че до Баку в колоната бяха абсолютно същите пилоти, които стартираха началото на сезона, което е доста добро постижение за Формула 2.

„Затова и парите от наградния фонд ще се изплащат, ако пилотът се състезава с програма за целия сезон.“

