Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Каква е ролята на наградния фонд от 1 милион евро във Формула 3?

Каква е ролята на наградния фонд от 1 милион евро във Формула 3?

  • 27 сеп 2025 | 14:11
  • 904
  • 0

За първи път в историята на Формула 3 първите петима в класирането ще си поделят награден фонд в размер на 1 милион долара. Шампионът получава 300 000 евро, след това сумата се намалява с по 50 000 евро, за да получи петият в класирането 100 000 евро.

Това означава, че вицешампионът Никола Цолов ще получи 250 000 евро, като неговите пари са сигурни, тъй като условието за получаването на парите е пилотът да продължи догодина във Формула 2. Така тези пари ще му помогнат да сформира по-лесно бюджета си за догодина.

Вицешампионската титла донесе 250 000 евро на Никола Цолов
Вицешампионската титла донесе 250 000 евро на Никола Цолов

„Награден фонд в размер на 1 милион евро е нещо доста важно – обясни шефът на Формула 2 и Формула 3 Бруно Мишел. – Парите се разпределят между първите петима в класирането. Мислехме да ги получи само един пилот, но решихме, че така няма да е честно.

„Ясно е, че с тези пари не може да се финансира цял сезон във Формула 2. Това важи и за шампиона (Рафаел Камара), който получава и 300 000 евро от Пирели за титлата, но се получава много добра сума. Дори тези 100 000 евро, които ще получи петият, ще му помогнат.

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

„Пилотите трябва да събират пари, за да карат във Формула 2 и обикновено парите идват от няколко източника, а не от един. Сега това е един от източниците.“

Пълен сезон във Формула 2 се оценява на „няколко милиона долара“, като според неофициална информация става въпрос за „над 3 милиона долара“, но едва ли ще се намери тим и пилот, които да потвърдят размера на бюджета.

Мишел сега оповести и още едно условие да изплащането на парите от наградния фонд – пилотът да кара пълен сезон във Формула 2.

„Ще направим така, че да сме сигурни, че тези пилоти ще карат пълен сезон във Формула 2 – допълни Мишел. – Сигурно ви е направило впечатление, че до Баку в колоната бяха абсолютно същите пилоти, които стартираха началото на сезона, което е доста добро постижение за Формула 2.

„Затова и парите от наградния фонд ще се изплащат, ако пилотът се състезава с програма за целия сезон.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

Жоан Мир: Всичко си заслужаваше за този момент

  • 28 сеп 2025 | 09:53
  • 256
  • 0
Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

Победителят Пеко Баная: Не искам да отнемам от вниманието към Марк

  • 28 сеп 2025 | 09:47
  • 291
  • 0
Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

Шампионът Маркес през сълзи: Не спрях да се боря и спечелих отново

  • 28 сеп 2025 | 09:28
  • 1117
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Япония

  • 28 сеп 2025 | 09:11
  • 410
  • 0
Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

Край на мъките! Марк Маркес се върна на трона на MotoGP след 6-годишно чакане

  • 28 сеп 2025 | 08:45
  • 3598
  • 0
Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

Ай Огура се оттегли от домашното си състезание в MotoGP

  • 28 сеп 2025 | 07:20
  • 967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 17104
  • 31
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131900
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 61289
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4639
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1984
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2391
  • 3