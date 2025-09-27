Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал

Националите по волейбол хвърлиха много усилия, за да достигнат до финала на Световното първенство във Филипините, заяви разпределителят Симеон Николов. По-рано днес "лъвовете" надвиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22) и утре в 13:30 българско време ще играят за титлата срещу Италия или Полша.

"Нямам енергията да изредя всички емоции, които изпитвам, но определено съм щастлив", заяви Симеон Николов за One Sport.

"Хвърлихме много усилия за това и заслужено сме на финал. Мисля, че днес изиграхме най-слабия ни мач на турнира. Направихме много грешки, дадохме им твърде много свободни разигравания и сервисът ни беше лош, но победата си е победа. Няма да се оплакваме, че сме на финал", каза още разпределителят на националния отбор.

Неговият брат Александър Николов заяви, че България изигра исторически мач и той бе наистина важен за хората в страната. Нападателят добави, че е напълно фокусиран върху утрешния мач за златните медали.

"Това е исторически мач за нас. Не е правено от 55 години. За малка страна като нашата, където спортът е наистина важен, особено волейболът, това е нещо невероятно", каза Николов. Той завърши двубоя срещу Чехия с изключителните 31 точки - 27 от атака, три аса и една успешна блокада.

"Все още не мога да осъзная напълно какво се случи. Опитвам да се фокусирам върху утре, пък тогава каквото стане, стане. Гордея се и съм щастлив от всичко, което постигнахме това лято", добави той.

