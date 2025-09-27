Алекс Николов: Утре излизаме, за да оцветим медала в злато

Александър Николов отново бе лидерът на България при победата с 3:1 над Чехия в полуфинала на световното първенство по волейбол.

След края на срещата той заяви, че "лъвовете" излизат във финала, за да оцветят медала в злато.

Феномени! България е на финал и ще спори за световната титла!

"Не мога да повярвам. Благодаря на всички. Много сме щастливи! Ще опитаме да превърнем медала в златен. Този мач беше много добър. Трябваше да останем концентрирани след двубоя със САЩ. Така направихме днес. Благодаря много на всички. Връщаме се като медалисти. Утре излизаме, за да оцветим медала в злато", каза Александър Николов на български език.

Джанлоренцо Бленджини: Вече мислим за утре! Ще трябва да вложим цялата си ментална енергия

България ще играе за златото в неделя (28 септември) от 13:30 ч., след като четата на Джанлоренцо Бленджини отстреля Чехия с 3:1. Наш съперник в последния мач на планетарния турнир ще бъде Италия или Полша.

55 години по-късно България отново ще спори за световното злато

Алекс Николов на практика си гарантира приза за топ реализатор на Световното