Съставите на Манчестър Сити и Наполи, Де Бройне се завръща на "Етихад"

Отборите на Манчестър Сити и Наполи излизат един срещу друг на „Етихад“ в двубоя помежду им от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Джосеп Гуардиола е избрал абсолютно същия стартов състав от убедителната победа с 3:0 в градското дерби с Манчестър Юнайтед. Така Сити отново е подреден в 4-1-4-1 с Ерлинг Холанд като централен нападател. Любопитното е, че ситуацията е идентична в състава на Наполи, тъй като Антонио Конте залага на същата схема и, подобно на своя колега, не е извършил нито една промяна сред титулярите си след успеха с 3:1 над Фиорентина. Това означава, че атаката е водена от Расмус Хойлунд, а легендата на „гражданите“ Кевин Де Бройне се завръща на „Етихад“ в ролята на опонент.

Manchester City VS Napoli



Kelvin De Bruyne returns to his former club also on Sky blue Jersey meanwhile Hojlund and McTominay Starts for Napoli pic.twitter.com/D3u2ITESXh — PatrickFootballTv1 (@PatrickfutbalTv) September 18, 2025

Манчестър Сити: Донарума, Хусанов, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Родри, Бернардо Силва, Фоудън, Райндерс, Доку, Холанд

Наполи: Милинкович-Савич, Ди Лоренцо, Бойкема, Бонджорно, Спинацола, Лоботка, Политано, Замбо Ангиса, Де Бройне, Мактоминей, Хойлунд

Снимки: Gettyimages