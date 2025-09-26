Холанд е готов, Ковачич може да се завърне след продължително отсъствие

Голмайсторът на Манчестър Сити Ерлинг Холанд е на линия за утрешното домакинство срещу Манчестър Сити. Норвежецът имаше проблеми в гърба, заради които беше сменен в края на дербито с Арсенал, след което пропусна мача за “Карабао Къп” през седмицата. Матео Ковачич също може да попадне в групата, след като пропусна цялата предсезонна подготовка и мачовете досега заради контузия в ахилеса.

"Ерлинг е готов. Раян Аит-Нури и Раян Шерки - не. Омар Мармуш и Абдукодир Хусанов също не са готови. Матео Ковачич - може би. Неговото завръщане ще ни помогне много. Той дълго време отсъства, претърпя операция, но вече се приближава. Не е напълно готов, но стъпка по стъпка това ще стане.

Сигурен съм, че всички ще се радват да видят Кайл Уокър. Той беше десният бек, който бе определящ за нас през последните 9-10 години (б.ред. - Уокър игра за Сити в последните осем години). Почти съм сигурен, че ще получи благодарността на нашите фенове. Абсолютно го заслужава. Той е един от най-великите бекове за всички времена”, заяви Гуардиола.

Запитан дали очаква Бърнли да играе прибран дълбоко в в своята половина, както бе срещу Ливърпул, Пеп отговори: “Скот Паркър не го направи срещу Тотнъм, но го направи срещу Ливърпул. Той се адаптира. Има моменти, в които отборът пресира високо, и други, в които играе с нисък блок. В началото на сезона всички са толкова смели”.