Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Фоудън: Холанд явно е готов да счупи всички рекорди

Фоудън: Холанд явно е готов да счупи всички рекорди

  • 19 сеп 2025 | 03:58
  • 97
  • 0

Крилото на Манчестър Сити Фил Фоудън остана доволен от успеха с 2:0 над Наполи в Шампионската лига. Той засипа с похвали съотборника си Ерлинг Холанд, който отбеляза първия гол в мача и така стана най-младият играч, който достига до 50 гола в турнира на шампионите, чупейки пореден рекорд.

"Те са отбор, който е истински кошмар да бъде пречупен. Мисля, че ние играхме умно и не допуснахме много възможности. Първото полувреме бе доста изнервящо. Не получавах достатъчно топки между линиите. Знаех, че Холанд ще направи подобно включване и оставаше да направим правилната връзка помежду ни. Явно той е готов да счупи всеки възможен рекорд. Невероятно е какво прави. Той е невероятен играч", смята Фоудън.

Той говори и за завръщането на Кевин де Бройне на "Етихад", макар и с екипа на Наполи.

"Той е легенда за нашия клуб. Не мога да му благодаря достатъчно за всичко, което е направил тук. Той завинаги ще бъде обичан", смята крилото.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ханзи Флик: Важно бе да започнем с три точки

Ханзи Флик: Важно бе да започнем с три точки

  • 19 сеп 2025 | 03:33
  • 175
  • 0
Eди Хау: Не използвахме положенията си

Eди Хау: Не използвахме положенията си

  • 19 сеп 2025 | 03:01
  • 266
  • 0
Гуардиола: Щастливи сме от победата, но ни предстои дълъг път

Гуардиола: Щастливи сме от победата, но ни предстои дълъг път

  • 19 сеп 2025 | 02:27
  • 485
  • 0
Конте: Червеният картон съсипа мача

Конте: Червеният картон съсипа мача

  • 19 сеп 2025 | 01:55
  • 797
  • 0
Треньорът на Леверкузен: Трябва да сме доволни от тази точка

Треньорът на Леверкузен: Трябва да сме доволни от тази точка

  • 19 сеп 2025 | 01:27
  • 437
  • 0
Джейми Варди със съмнения за контузия

Джейми Варди със съмнения за контузия

  • 19 сеп 2025 | 00:59
  • 502
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Поредна вълнуваща вечер с много голове в Шампионската лига

Поредна вълнуваща вечер с много голове в Шампионската лига

  • 19 сеп 2025 | 00:11
  • 27265
  • 1
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 15340
  • 30
Юбилеен гол на Холанд вдъхнови Манчестър Сити срещу 10 от Наполи

Юбилеен гол на Холанд вдъхнови Манчестър Сити срещу 10 от Наполи

  • 18 сеп 2025 | 23:52
  • 14452
  • 2
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 24149
  • 34
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 103774
  • 257
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 36179
  • 55