Фоудън: Холанд явно е готов да счупи всички рекорди

Крилото на Манчестър Сити Фил Фоудън остана доволен от успеха с 2:0 над Наполи в Шампионската лига. Той засипа с похвали съотборника си Ерлинг Холанд, който отбеляза първия гол в мача и така стана най-младият играч, който достига до 50 гола в турнира на шампионите, чупейки пореден рекорд.

"Те са отбор, който е истински кошмар да бъде пречупен. Мисля, че ние играхме умно и не допуснахме много възможности. Първото полувреме бе доста изнервящо. Не получавах достатъчно топки между линиите. Знаех, че Холанд ще направи подобно включване и оставаше да направим правилната връзка помежду ни. Явно той е готов да счупи всеки възможен рекорд. Невероятно е какво прави. Той е невероятен играч", смята Фоудън.

Той говори и за завръщането на Кевин де Бройне на "Етихад", макар и с екипа на Наполи.

"Той е легенда за нашия клуб. Не мога да му благодаря достатъчно за всичко, което е направил тук. Той завинаги ще бъде обичан", смята крилото.

Снимки: Gettyimages