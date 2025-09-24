Популярни
Не играхме добре, призна Слот

  24 сеп 2025 | 01:43
Не играхме добре, призна Слот

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира победата над Саутхамптън с 2:1 в среща от третия кръг на "Карабао Къп".

„Не беше най-добрият ни мач. Това е очаквано, когато играеш с напълно нов състав. Имаше много играчи, които не бяха играли от дълго време. Все пак имаше и положителни моменти – Гиорги Мамардашвили направи добър мач, Федерико Киеза и Джовани Леони също се представиха добре. Трябва да отчетем първия гол на Александер Исак, а след това и Юго Екитике се разписа", сподели Слот.

Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон
Ливърпул с трудна победа, Исак с първи гол за "червените", Екитике с гол и глупав червен картон

„Имаше позитивни аспекти в играта ни, но не можем да омаловажим представянето на Саутхамптън, защото те играха добре. Като отбор ние не се представихме по най-добрия начин“, призна нидерландският специалист.

"Червеният картон на Екитике беше глупав във всеки един смисъл", каза още насатвникът на мърсисайдци.

Снимки: Gettyimages

