МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  3. Виртц коментира съветите на Клоп, които получи относно неубедителната си форма

Виртц коментира съветите на Клоп, които получи относно неубедителната си форма

  • 24 сеп 2025 | 13:04
  • 1606
  • 0

Новото попълнение на Ливърпул Флориан Виртц даде интервю пред “Скай Спорт Германия”, откъдето му показаха видеопослание от бившия мениджър на тима Юрген Клоп, а атакуващият халф коментира получените съвети за преодоляване на неубедителното си начало в клуба.

Първият съвет на Клоп беше 22-годишният играч да запази спокойствие. “Не ми е трудно да остана спокоен. Да, разбира се, че ми се иска да бях вкарал гол или да бях направил няколко асистенции. Но без значение какво казват хората, аз оставам спокоен. Знам на какво съм способен, както и че в даден момент наистина ще го покажа на терена. Така че просто запазвам спокойствие, което е добър съвет”, увери Виртц.

След това германският специалист изтъкна, че е необходимо хората в клуба да му дадат повече време. “Да, често го чувам, но не искам постоянно да слушам: “Дайте му време, дайте му време”. Вместо това аз просто се опитвам всеки път да се справям  по-добре от преди. Понякога има фази, в които нещата може да не ти се получават добре, което не ми се е случвало често в моята кариера. Веднъж щом го преодолея, въпреки че не играя лошо и просто ми липсват головете и асистенциите, тези неща ще дойдат и всичко ще бъде наред”, обясни атакуващият халф.

Накрая Клоп призова самия Виртц за по-голямо търпение към себе си. “Не е тайна, че ми се иска да се бях справил по-добре досега, но съм търпелив, а и, както казах, напълно съм наясно, че мога да играя футбол добре. Убеден съм, че, рано или късно, това ще се върне към нормалното”, добави германският национал.

Снимки: Gettyimages

