Жребият за 1/8-финалите на "Карабао Къп" оформи някои любопитни сблъсъци

  • 25 сеп 2025 | 01:13
  • 734
  • 0
Веднага след края на днешните мачове от третия кръг на "Карабао Къп", бе изтеглен и жребият за следващата фаза на 1/8-финалите. Там се оформиха и някои доста любопитни двойки, които предвещават интересни двубои.

Носителят на трофея Нюкасъл ще има тежък сблъсък срещу друг елитен тим в лицето на Тотнъм.

Друг от фаворитите - Ливърпул, ще има за съперник коварния тим на Кристъл Палас.

Арсенал също не може да е твърде доволен от жребия, като ще се изправи срещу състава на Брайтън.

Другият лондонски гранд Челси пък ще трябва да гостува на Уулвърхамптън на "Молиню".

От фаворитите единствено Манчестър Сити може да бъде по-доволен от жребия, като "гражданите" ще имат визита в Уелс на състава от Чемпиъншип Суонзи.

В останалите двойки ще видим един срещу друг Гримсби - Брентфорд, Рексъм - Кардиф и Уикъмб - Фулъм.

Ето всички двойки:

Арсенал - Брайтън

Гримсби - Брентфорд

Суонзи - Манчестър Сити

Нюкасъл - Тотнъм

Рексъм - Кардиф

Ливърпул - Кристъл Палас

Уулвърхамптън - Челси

Уикъмб - Фулъм

