Жребият за 1/8-финалите на "Карабао Къп" оформи някои любопитни сблъсъци

Веднага след края на днешните мачове от третия кръг на "Карабао Къп", бе изтеглен и жребият за следващата фаза на 1/8-финалите. Там се оформиха и някои доста любопитни двойки, които предвещават интересни двубои.

Носителят на трофея Нюкасъл ще има тежък сблъсък срещу друг елитен тим в лицето на Тотнъм.

Друг от фаворитите - Ливърпул, ще има за съперник коварния тим на Кристъл Палас.

Арсенал също не може да е твърде доволен от жребия, като ще се изправи срещу състава на Брайтън.

The draw for the Carabao Cup fourth round 🏆 pic.twitter.com/F4Rj9nJEN1 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 24, 2025

Другият лондонски гранд Челси пък ще трябва да гостува на Уулвърхамптън на "Молиню".

От фаворитите единствено Манчестър Сити може да бъде по-доволен от жребия, като "гражданите" ще имат визита в Уелс на състава от Чемпиъншип Суонзи.

В останалите двойки ще видим един срещу друг Гримсби - Брентфорд, Рексъм - Кардиф и Уикъмб - Фулъм.

Ето всички двойки:



Арсенал - Брайтън

Гримсби - Брентфорд

Суонзи - Манчестър Сити

Нюкасъл - Тотнъм

Рексъм - Кардиф

Ливърпул - Кристъл Палас

Уулвърхамптън - Челси

Уикъмб - Фулъм