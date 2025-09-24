Коди Гакпо посочи Лионел Меси за свой идол

Нидерландското крило на Ливърпул Коди Гакпо посочи суперзвездата Лионел Меси за свой идол от детството. 26-годишният футболист отговори пред Goal.com на серия от въпроси за кариерата си, а когато бе попитан кой футболист е искал да бъде, когато е бил дете, той отговори именно "Меси".

Нидерландецът посочи Лионел Меси и за най-добрия футболист, срещу когото е играл, а въпреки че вече не е съотборник с Трент Александър-Арнолд, той демонстрира, че все още цени способностите на английския национал.

Според Коди Гакпо Александър-Арнолд е най-добрият подавач, когото е виждал, докато асът на Челси Тиаго Силва е най-здравият защитник, срещу когото се е изправял.

Гакпо беше привлечен в Ливърпул през 2023 година от нидерландския ПСВ Айндховен. В края на август той поднови договора си с "мърсисайдци".