Официално: ФИФА вдигна забраната на Спартак (Варна)

Спартак (Варна) официално обяви, че забраната за картотекиране на нови играчи е вдигната от ФИФА, след като клубът изплати задълженията си към бившия футболист на "соколите" Кристиан Илич. Във вчерашния ден тимът на Гьоко Хаджиевски представи и първото си ново попълнение - Димо Кръстев.

Ето какво пишат от "Коритото":

"Официално Спартак Варна е с вдигната забрана от FIFA за картотекиране на нови играчи, след изплащане на задълженията към Кристиян Илич!

Това е изключително важно, защото ни позволява да продължим да работим по селекцията през този трансферен прозорец.

Само допреди няколко месеца всичко това изглеждаше невъзможно и съдбата на клуба беше неясна, но благодарение на постоянна работа, вяра и общите ни усилия, както и на кампанията за набиране на средства, вървим напред и сме още по-мотивирани!

Заедно можем!".