Владо Николов: Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях

Бившият капитан на националния отбор на България и съпрезидент на Левски София Владимир Николов беше гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях. Там има прекрасни условия на изключително ниво. По-добри са условията от тези в Лубе - организация, процеси, пътувания, настанявания... всичко е супер. Българската връзка не е случайна. Пламен Константинов го взе там, а не някой спортен директор. Той първи видя потенциала му, другите си го мислеха за млад и талантлив. Мони имаше 5 предложения от Италия, последните 3 отбора и 2 от водещите за резерва. Пламен каза, че му дава готов отбор да твори. При тези обстоятелства решението се взима лесно, още повече, че Пламен е там"”, категоричен е Владо Николов.