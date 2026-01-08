Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Владо Николов: Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях

Владо Николов: Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях

  • 8 яну 2026 | 18:27
  • 16059
  • 3

Бившият капитан на националния отбор на България и съпрезидент на Левски София Владимир Николов беше гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Мони още февруари месец ще седне да преговаря с Локомотив дали ще продължи с тях. Там има прекрасни условия на изключително ниво. По-добри са условията от тези в Лубе - организация, процеси, пътувания, настанявания... всичко е супер. Българската връзка не е случайна. Пламен Константинов го взе там, а не някой спортен директор. Той първи видя потенциала му, другите си го мислеха за млад и талантлив. Мони имаше 5 предложения от Италия, последните 3 отбора и 2 от водещите за резерва. Пламен каза, че му дава готов отбор да твори. При тези обстоятелства решението се взима лесно, още повече, че Пламен е там"”, категоричен е Владо Николов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Христо Стоичков: Поздравления за волейболния отбор на Марица

Христо Стоичков: Поздравления за волейболния отбор на Марица

  • 8 яну 2026 | 18:17
  • 937
  • 1
Владо Николов: Италия без Джанели и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света

Владо Николов: Италия без Джанели и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света

  • 8 яну 2026 | 17:53
  • 5091
  • 1
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 15899
  • 8
Пламен Георгиев: Няма да ни е лесно срещу Родопа, но сме готови за предизвикателството

Пламен Георгиев: Няма да ни е лесно срещу Родопа, но сме готови за предизвикателството

  • 8 яну 2026 | 13:13
  • 636
  • 0
Добромир Димитров и Лас Палмас на крачка от сензация срещу Перуджа в ШЛ

Добромир Димитров и Лас Палмас на крачка от сензация срещу Перуджа в ШЛ

  • 8 яну 2026 | 13:03
  • 1011
  • 0
Матей Казийски заби 26 точки, Халкбанк с първа победа в Шампионската лига

Матей Казийски заби 26 точки, Халкбанк с първа победа в Шампионската лига

  • 8 яну 2026 | 11:17
  • 1585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец представи първото си ново попълнение

Лудогорец представи първото си ново попълнение

  • 8 яну 2026 | 17:01
  • 10467
  • 19
Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

Задава ли се мащабна раздяла, доста футболисти на ЦСКА с неясно бъдеще, ето част от имената

  • 8 яну 2026 | 14:14
  • 32059
  • 90
ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

ЦСКА 1948 взима голова машина, таранът е преминал и през ПСЖ

  • 8 яну 2026 | 16:22
  • 18234
  • 17
ПСЖ 0:0 Марсилия, по една сериозна възможност за двата отбора

ПСЖ 0:0 Марсилия, по една сериозна възможност за двата отбора

  • 8 яну 2026 | 19:27
  • 1214
  • 2
Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

Атлетико Мадрид - Реал Мадрид (съставите)

  • 8 яну 2026 | 19:42
  • 967
  • 1
Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

Владо Николов в Block Out: Разбирам еуфорията за Европейското, но не мога да кажа, че ще сме на финал

  • 8 яну 2026 | 16:13
  • 15899
  • 8