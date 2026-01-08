Владо Николов: Италия без Джанали и Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света

Бившият капитан на националния отбор на България и съпрезидент на Левски София Владимир Николов беше гост на волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“В Италия разликата я правят двама души. Италия без Симоне Джанали и Алесандро Микиелето, едва ли ще е в първата осмица на света”, заяви Владо Николов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Юри Романо и Матия Ботоло играха отлично на финала, но с Романо и Ботоло само, няма да стигнеш на финал. Дори и без единия от Джанели и Микиелето, Италия не може да победи Полша”, категоричен е Владо Николов.