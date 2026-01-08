Популярни
»
OЧАКВАЙТЕ В 14:45: Владо Николов гост в "Block Out"
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров и Лас Палмас на крачка от сензация срещу Перуджа в ШЛ

  • 8 яну 2026 | 13:03
  • 482
  • 0
Испанският първенец Гуагуас (Лас Палмас), който отстрани Левски по пътя към груповата фаза на Шампионската лига, изигра отличен мач срещу италианския гранд Перуджа, но отстъпи драматично с 2:3 (23:25,20:25,25:22,25:16,10:15) у дома.

Бившият разпределител на националния отбор на България Добромир Димитров се включи във втория и третия гейм, стабилизира играта и помогна на домакините да изравнят резултата и да вкарат мача в тайбрек.

За Гуагуас най-резултатен бе Уолисън Соуза с 23 точки, а Османи Хуанторена направи много силен мач с 15 точки.

В състава на Перуджа класата си показаха Уасим Бен Тара с 22 точки, а Себестиан Соле с 17 точки и Юки Ишикава с 16 точки.

Тунизийският диагонал стана MVP на мача.

