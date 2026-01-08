Христо Стоичков: Поздравления за волейболния отбор на Марица

Първенецът на България Марица (Пловдив) записа първа победа в тазгодишното издание на Шампионската лига за жени. Момичетата на треньора Ахметджан Ершимшек се наложиха като домакини над френския Сен Клод (Левалоа) с 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:15) в третия си мач от Група Е на най-силния европейски клубен турнир, игран тази вечер пред около 1500 зрители в зала "Колодрума".

Срещата беше изгледана на живо и от легендата на българския футбол Христо Стоичков.

“Поздравления за волейболния отбор на Марица Пловдив и целия треньорски щаб за уникалната победа вчера!

Тази победа е повече от резултат – тя е доказателство за характер, дисциплина и несломим маришки дух. На игрището показахте класа, сърце и отборна сила, които вдъхновяват всички фенове на българския волейбол.

Продължавайте да пишете история, да покорявате върхове и да носите гордост на Пловдив!

Напред, Марица!”, написа Христо Стоичков