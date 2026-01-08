Пламен Георгиев: Няма да ни е лесно срещу Родопа, но сме готови за предизвикателството

Волейболистите на Левски 2005 (Карлово), които са представители на А НВГ, излизат срещу Родопа (Смолян) в четвъртфиналите на турнира за Купата на България Висша лига. Мачът е на 8 януари (четвъртък), от 18:30 ч.

Един от състезателите на карловския тим - посрещачът Пламен Георгиев, говори пред BGvolleyball.com, като заяви, че и двата отбора имат шансове за победа, и също така, че двубоят няма да е лесен, но със съотборниците му са готови за предизвикателството.

"Очаквам да се получи много хубав и атрактивен двубой за феновете на волейбола. Родопа Смолян достигнаха до финала в миналогодишното издание на турнира за Купа България Висша лига и мога само да ги поздравя за това, което направиха тогава. Със сигурност ще се забавляваме и ще се опитаме да покажем най-доброто, на което сме способни. Надявам се паузата покрай празниците да не е нарушила много игровия ритъм на двата отбора."

"Обичам да бъда конкретен и да давам и в процентно съотношение прогнози, но тук бих си замълчал. Само ще кажа, че за мен, вероятността за победа и на двата отбора се доближава. Ако успеем да изпълним конкретни тактически задачи и да се доближим до нивото, на което можем да играем, имаме реални шансове за победа. Знаем, че няма да ни е лесно, но сме готови за предизвикателството", допълни Георгиев.

"Със сигурност на нас ще ни повлияе много в положителна насока. Ние разчитаме изключително много на нашите фенове. Вярвам, че отново залата ще е напълнена до краен предел и те ще бъдат нашият седми играч, който ще ни мотивира още повече, за да успеем да се поздравим с успеха в края и да зарадваме още повече целия град", каза още той.

"Опитът, с който разполага нашият отбор, беше решаващ за успеха срещу Айтос. В решаващите моменти успяхме да останем непоклатими и да вземем правилните решения, за да се поздравим с успеха. Поздравявам отбора на Айтос за добрата игра. Наистина направиха добър мач и успяха да използват на максимум силните страни в играта си", смята волейболистът.

"Искам да им благодаря за подкрепата от тяхна страна. Пожелавам им да бъдат здрави и да трупаме заедно още много победи и положителни емоции. Очакваме ги в четвъртък в залата в Карлово и силно се надявам накрая да излезем победители и да ги зарадваме отново, както го правим до този момент", завърши Георгиев.