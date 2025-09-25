Първият кръг в Лига Европа завършва с нови девет мача

Първият кръг в основната фаза на Лига Европа завършва днес с последните девет мача. Предстои да се изиграят някои доста любопитни срещи, които със сигурност ще приковат вниманието на феновете из целия континент.

Вечерта започва с два ранни мача в 19:45 часа, като в първия от тях Го Ахед Ийгълс приема ФКСБ, а във втория ще видим сблъсък между Лил и Бран.

Вечерната програма обаче предлага доста по-интригуващи срещи. Гвоздеят на вечерта е сблъсъкът между Астън Вила и Болоня, като и двата тима имат сериозни амбиции в турнира и сега ще имат шанс да оправдаят претенциите си.

Не по-малко интересен е и двубойт между Щутгарт и Селта, като и тук е трудно да се прогнозира кой ще надделее, тъй като силите са доста изравнени.

Сериозна интрига предлага и срещата между РБ Залцбург и Порто.

В останалите мачове обаче също можем да открием някои любопитни двубои, като например между Йънг Бойс и Панатинайкос.

Оспорван се очаква да бъде и сблъсъкът между Утрехт и Лион.

Същото се отнася и за срещата между Ференцварош и Виктория (Пилзен), които на пръв поглед изглеждат с доста изравнени сили.

Рейнджърс също има амбиции за добро представяне в турнира и ще трябва да стартира максимално убедително в първия си мач срещу опасния тим на Генк.