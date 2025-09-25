Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лил
  3. Жиру напомни за себе си с гол за историята

Жиру напомни за себе си с гол за историята

  • 25 сеп 2025 | 21:40
  • 16050
  • 1

Бившият френски национал Оливие Жиру се превърна в герой за Лил в двубоя срещу Бран от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Нападателят, който след няколко дни ще навърши 39 години, се появи като резерва и донесе победата на "песовете" с 2:1. Жиру се разписа с глава в 80-ата минута и стана най-възрастният френски футболист с гол в евротурнирите.

Лил влезе в мача след тежка загуба с 0:3 от Ланс през уикенда, но преди това тимът записа три поредни победи в Лига 1 и като цяло се представя силно от началото на сезона. Бран започна участието си в квалификациите на Шампионската лига, където отпадна от РБ Залцбург, а след това елиминира шведския Хакен, за да попадне в основната фаза на Лига Европа.

Преди почивката и двата тима действаха предпазливо. Домакините имаха леко предимство в притежанието на топката, но никой от съперниците не успя да отправи точен удар. По-близо до гол бяха футболистите на Бран, но изстрел на Ноа Холм срещна дясната греда.

Лил поведе в 54-тата минута с попадение на Игман Хамза. Привлеченият от Рейнджърс мароканец се оказа на точното място и отблизо прати топката в мрежата след асистенция на Матиас Фернандес-Пардо.

Отговорът на гостите дойде много бързо и в 60-ата минута Саевар Атли Магнусон възстанови равенството. Той беше точен след много хитро извеждащо подаване на Холм.

В 64-тата минута гредата още веднъж помогна на Лил, този път след далечен шут на Емил Корнвиг. Малко по-късно в игра за Лил влезе ветеранът Оливие Жиру и именно той донесе победата в 80-ата минута. Рекордьорът по голове за националния отбор на Франция надскочи защитата на гостите и с глава простреля Матиас Дингеланд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1350
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1743
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1219
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1836
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1608
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1287
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15417
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130265
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59163
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4179
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1754
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2114
  • 3