Жиру напомни за себе си с гол за историята

Бившият френски национал Оливие Жиру се превърна в герой за Лил в двубоя срещу Бран от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Нападателят, който след няколко дни ще навърши 39 години, се появи като резерва и донесе победата на "песовете" с 2:1. Жиру се разписа с глава в 80-ата минута и стана най-възрастният френски футболист с гол в евротурнирите.

Лил влезе в мача след тежка загуба с 0:3 от Ланс през уикенда, но преди това тимът записа три поредни победи в Лига 1 и като цяло се представя силно от началото на сезона. Бран започна участието си в квалификациите на Шампионската лига, където отпадна от РБ Залцбург, а след това елиминира шведския Хакен, за да попадне в основната фаза на Лига Европа.

Преди почивката и двата тима действаха предпазливо. Домакините имаха леко предимство в притежанието на топката, но никой от съперниците не успя да отправи точен удар. По-близо до гол бяха футболистите на Бран, но изстрел на Ноа Холм срещна дясната греда.

Лил поведе в 54-тата минута с попадение на Игман Хамза. Привлеченият от Рейнджърс мароканец се оказа на точното място и отблизо прати топката в мрежата след асистенция на Матиас Фернандес-Пардо.

Отговорът на гостите дойде много бързо и в 60-ата минута Саевар Атли Магнусон възстанови равенството. Той беше точен след много хитро извеждащо подаване на Холм.

В 64-тата минута гредата още веднъж помогна на Лил, този път след далечен шут на Емил Корнвиг. Малко по-късно в игра за Лил влезе ветеранът Оливие Жиру и именно той донесе победата в 80-ата минута. Рекордьорът по голове за националния отбор на Франция надскочи защитата на гостите и с глава простреля Матиас Дингеланд.