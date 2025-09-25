Панатинайкос "изригна" с резултат срещу Йънг Бойс

Панатинайкос записа изненадваща като резултат победа с 4:1 над Йънг Бойс като гост в среща от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. “Детелините” от Атина се разправиха със своя съперник още в първите двадесетина минути, в които нанизаха три гола чрез Карол Свидерски (10’) и Анас Зарури (13’,19’). Саиди Янко бързо намали в 25-ата, но през второто полувреме Зарури (68’) беше точен още веднъж.

Гърците имаха и късмет, че поне за два от головете вина носи вратарят на домакините Марвин Келер.

Така Панатинайкос направи запомнящо се завръщане в турнира, след като преди година отпадна в квалификациите му и трябваше да се задоволи с участие в Лига на конференциите, където пък стигна до 1/8-финал. Тимът имаше само една победа през последния месец, а от няколко дни е с нов треньор.

Йънг Бойс пък се надяваше на добър резултат, за да не се налага да си спомня кошмара от миналия сезон, когато беше в Шампионската лига, но финишира последен след осем загуби от осем мача в основната фаза.

Швейцарците ще имат възможност да се реваншират следващия четвъртък, когато ще гостуват на ФКСБ в среща от втория кръг. Също тогава Панатинайкос ще приеме Го Ахед Ийгълс.