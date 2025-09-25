Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Панатинайкос
  3. Панатинайкос "изригна" с резултат срещу Йънг Бойс

Панатинайкос "изригна" с резултат срещу Йънг Бойс

  • 25 сеп 2025 | 23:57
  • 2012
  • 0

Панатинайкос записа изненадваща като резултат победа с 4:1 над Йънг Бойс като гост в среща от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. “Детелините” от Атина се разправиха със своя съперник още в първите двадесетина минути, в които нанизаха три гола чрез Карол Свидерски (10’) и Анас Зарури (13’,19’). Саиди Янко бързо намали в 25-ата, но през второто полувреме Зарури (68’) беше точен още веднъж.

Гърците имаха и късмет, че поне за два от головете вина носи вратарят на домакините Марвин Келер.

Така Панатинайкос направи запомнящо се завръщане в турнира, след като преди година отпадна в квалификациите му и трябваше да се задоволи с участие в Лига на конференциите, където пък стигна до 1/8-финал. Тимът имаше само една победа през последния месец, а от няколко дни е с нов треньор.

Йънг Бойс пък се надяваше на добър резултат, за да не се налага да си спомня кошмара от миналия сезон, когато беше в Шампионската лига, но финишира последен след осем загуби от осем мача в основната фаза.

Швейцарците ще имат възможност да се реваншират следващия четвъртък, когато ще гостуват на ФКСБ в среща от втория кръг. Също тогава Панатинайкос ще приеме Го Ахед Ийгълс.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1360
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1766
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1230
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1847
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1616
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15509
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130341
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59289
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4203
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1774
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2132
  • 3