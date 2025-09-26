Популярни
Един гол стигна на Лион срещу Утрехт

  • 26 сеп 2025 | 00:42
  • 1195
  • 0

Лион стартира с победа участието си в основната фаза на Лига Европа. Френският тим се наложи с 1:0 като гост на Утрехт, а единственото попадение отбеляза Танър Тесман. Американският халф се разписа в 75-ата минута, възползвайки се от асистенция на Рашид Гезал.

През първото полувреме мачът беше равностоен, но след почивката Лион взе инциативата. "Хлапетата" създадоха няколко чисти положения и едно от тях беше реализирано от Тесман, който се появи като резерва малко по-рано.

Новият вратар на Лион Доминик Грайф направи отлично спасяване в началото, а малко по-късно французите отговориха с пропуск на Адам Карабец. До края на първото полувреме не се случи нищо интересно, въпреки че Лион имаше предимство по отношение притежанието на топката.

В 53-тата минута Рубен Клуйверт можеше да открие в полза на Лион, но Василиос Баркас отрази удара с глава на ннидерландеца. Секунди след това добър шанс се откри и пред Николас Таляфико, но шутът на аржентинския национал беше отклонен в корнер.

В 74-тата минута Лион организира добра атака по левия фланг. Топката беше пренесена надясно и стигна до Гезал, който я заложи на пътя на Тесман. Американецът изстреля истински снаряд и не остави никакво време за реакция на стража на Утрехт.

В края на срещата Утрехт създаде няколко разбърквания пред вратата на гостите, но без да се стигне до опасен удар. Лион разчиташе на контраатаки, които обаче не бяха завършени по най-добрия начин.

