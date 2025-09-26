Ференцварош показа характер с човек по-малко

Ференцварош и Виктория (Пилзен) направиха 1:1 в среща от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Гостите от Чехия откриха в началото с попадение на Рафиу Дуросинми, но резервата Александър Пешич донесе точката на домакините в добавеното време.

Ференцварош игра с човек по-малко от 38-ата минута заради червен картон на Чебрайлс Макрецкис, но въпреки това доминираше след почивката и заслужено стигна до гола на сръбския ветеран Пешич.

Ференцварош стигна до плейофите в Шампионската лига, но там отпадна от Карабах и се прехвърли в Лига Европа. През уикенда унгарският гранд беше на прага на сензационна домакинска загуба от Диошдьор в местното първенство, но навакса пасив от два гола за крайното 2:2.

Виктория (Пилзен) имаше сходна съдба в пресявките за ШЛ, където се препъна срещу Рейнджърс. В последния си мач преди визитата в Будапеща отборът на Мирослав Кубек отстъпи с 1:2 на Спарта (Прага) и изостана на 7 токчи от върха.

Двубоят на "Групама Арена" започна зле за Ференцварош. Още в 1-вата минута Амар Мемич пропусна да даде аванс на Виктория, а в 9-ата Денес Дибуш спаси още един негов изстрел. Логичното се случи в 16-ата минута. Мерчас Доски подаде на Рафиу Дуросинми, който се освободи от защитник на домакините и с мощен шут откри резултата.

Проблемите за Ференцварош станаха още по-сериозни в края на полувремето. Бишвият футболист на Пирин (Благоевград) Чебрайлс Макрецкис вече имаше жълт картон, но си позволи да задържи откъсващия се Матей Видра и съдията Сандер ван дер Ейк не се поколеба да го изгони.

Наставникът на Ференцварош Роби Кийн направи двойна смяна на почивката и отборът му заигра малко по-организирано, но численото предимство на Виктория се усещаше. В 51-вата минута Видра можеше да вкара втори гол за чехите, но Дибуш внимаваше. Малко по-късно Сампсън Дуех пропусна с глава от чиста позиция и Фради отново оцеля.

В 65-ата минута грешка на вратаря на гостите Мартин Йедличка не беше наказана от Бенце Йотвьош. Ференцварош не се отказа и продължи да притиска съперника. Така се стигна до последната от добавените от рефера четири минути, когато Габи Каниховски центрира, а Александър Пешич прати топката в мрежата на Виктория - 1:1.