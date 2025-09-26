Генк тресна десетима от Рейнджърс на "Айброкс"

Рейнджърс започна със загуба участието си в основната фаза на Лига Европа. Тимът от Глазгоу падна с 0:1 у дома от състава на Генк. Белгийците стигнаха до успеха с гол на Хюн-Гю О в 55-ата минута, а за това им помогна и фактът, че играха с човек повече от 41-вата минута.

Мачът не се разви добре за домакините на "Айброкс", които останаха в намален състав в 41-вата минута, когато Мохамед Диоманде извърши опасен фаул и получи директен червен картон.

В добавеното време на първата част Генк си спечели и дузпа за нарушение на Джеймс Таверниер срещу Яймар Медина, но Джак Бътланд отрази удара на Хюн-Гю О от бялата точка.

В началото на втората част обаче гостите все пак материализираха численото си предимство. В 55-тата минута те организираха контраатака, Хюн-Гю О бе изведен зад защитата и хладнокръвно реализира, реванширайки се за пропуснатата по-рано дузпа.

В 70-ата минута кореецът можеше да добави и втори гол, като прати топката в мрежата, но попадението не бе признато заради засада.

В крайна сметка Генк си тръгна с три точки от Шотландия. В следващия мач тимът приема Ференцварош.

За Рейнджърс пък ситуатиата е далеч по-неприятна, като отборът е с нулев актив и ще опита да промени това в гостуването си на Щурм (Грац) във втория кръг на турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago