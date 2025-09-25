Щутгарт отстреля Селта на старта в Лига Европа

Щутгарт започна участието си в основната фаза на Лига Европа с победа. Швабите се наложиха с 2:1 в домакинството си на Селта от първия кръг. Бадредин Буанани в 51-вата и Билал Ел Ханус в 68-ата минута се разписаха за успеха на германския тим. За гостите точен бе Борха Иглесиас в 87-ата минута.

Щутгарт започна силно мача и още в началните минути имаше няколко добри възможности, които обаче не бяха материализирани.

През второто полувреме обаче домакините наложиха волята си. Първо в 51-вата минута Александър Нюбел прати дълъг пас в предни позиции за Бадредин Буанани, той се отскубна зад защитата и технично прехвърли вратаря за 1:0.

В 68-ата минута Билал Ел Ханус удвои резултата. Той разигра заучена комбинация след корнер, комбинирайки със свой съотборник, след което напредна, откри си пространство за удар и стреля във вратата за 2:0.

В 87-ата минута Селта все пак върна интригата. Илаиш Мориба отне топката в полето на съперника и изведе Борха Иглесиас, който пък прати топката в мрежата за 2:1

Все пак Щутгарт удържа победата и записа първи три точки в актива си и гледа уверено към следващия си мач в турнира срещу Базел в Швейцария.

За Селта пък във втория кръг предстои домакинство на ПАОК и испанците ще търсят първите си точки срещу Кирил Десподов и компания.

