Успех в Лига Европа накара Астън Вила да забрави кошмарния старт на сезона

Астън Вила спечели с 1:0 домакинството си на Болоня от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Попадение на Джон Макгин в 13-тата минута донесе трите точки на "виланите". През второто полувреме появилият се от пейката Оли Уоткинс пропусна дузпа, но това не се оказа фатално.

Двата отбора се срещнаха на "Вила Парк" преди година в Шампионската лига и домакините се наложиха с 2:0 след попадения на Джон Макгин и Джон Дюран през второто полувреме.

За Вила днешният мач беше шанс да загърби слабото начало на сезона, след като в първите си 4 двубоя в Премиър лийг тимът на Унай Емери не постигна победа и вкара само един гол, а освен това отрпадна от Брентфорд в "Карабао Къп". Испанският специалист направи доста размествания в състава си и в предни позиции гласува доверие на Донийл Мален и Емилиано Буендия, а по крилата стартираха Морган Роджърс и Еван Гесон.

Болоня откри кампанията си в Серия "А" с две домакински победи и две поражения на чужд терен. Старши треньорът Винченцо Италиано не можеше да разчита на няколко контузени футболисти, което сериозно ограничи избора му. В атака си партнираха Федерико Бернардески, Сантиаго Кастро и Николо Камбиаги, а зад тях действаха Люис Фъргюсън, Ремо Фройлер и Йенс Одгор.

Астън Вила започна агресивно и можеше да поведе още в 7-ата минута, но Лукаш Скорупски отрази удара на Гесон, който напредна отдясно и изскочи очи в очи с него. Бирмингамци продължиха да са по-настоятелни и в 13-тата минута любимецът на феновете Джон Макгин прати топката в мрежата на Болоня. До попадението се стигна след късо изпълнен корнер и лошо изчистване от бранителите на гостите, след което Макгин се раписа с плътен шут от границата на наказателното поле.

Вила продължи да напада на висока скорост и да създава голови положения. В 19-ата минута Мален се оказа на добра позиция и шутира, но Скорупски спаси. Не след дълго нидерландецът претендираше за дузпа, но реферът Хесус Хил Мансано прецени, че срещу него не е извършено нарушение. До почивката Болоня организира няколко нелоши атаки, но така и не затрудни Марко Бизот.

В началото на второто полувреме ролите се размениха. Астън Вила не съумяваше да задържи топката, а Болоня трайно се настани в половината на домакините. Унай Емери усети, че отборът му се огъва и предприе двойна смяна, като пусна Оли Уоткинс и Джейдън Санчо вместо Мален и Буендия.

На няколко пъти домакините получиха възможност да контраатакуват в свободни пространства, но липсата на точност при завършващия пас попречи да се стигне до втори гол във вратата на Скорупски. В 66-ата минута Оли Уоткинс напредна в наказателното поле, където беше повален от Мартин Витек. Чехът получи жълт картон, а Уоткинс сам изпълни дузпата, но Скорупски отрази с крак удара му.

В 71-вата минута Болоня беше много близо до изравняването, но изстрелът с глава на Сантиаго Кастро срещна напречната греда. Натискът на италианците се усили още повече с появата в игра на Емил Холм, Джонатан Роу и Рикардо Орсолини. В 84-тата минута Джейдън Санчо се освободи и отправи удар, който обаче мина далеч от целта. Секунди след това Скорупски се намери решително след изстрел на Люка Дин.

В края Болоня рискува и прати много хора в предни позиции. Отбраната на Астън Вила обаче не допусна да се стигне до нищо по-опасно пред Бизот и тимът на Унай Емери удържа победата.

Снимки: Gettyimages