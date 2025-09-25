ФКСБ подчини Го Ахед Ийгълс за начало

Шампионът на Румъния ФКСБ стартира с победа участието си в основната фаза на Лига Европа, след като надви Го Ахед Ийгълс с 1:0 като гост. Давид Микулеску реализира единствения гол още в 13-тата минута.

Така тимът от Букурещ започва с успех и тазгодишната основна фаза в надпреварата, след като и преди година го стори. Тогава ФКСБ дори продължи към елиминациите и игра 1/8-финал.

Сега румънците надделяха главно заради по-големия си опит. Те бяха по-добрият отбор през първото полувреме, но после Го Ахед Ийгълс заигра по-силно. Носителят на Купата на Нидерландия обаче така и не създаде чисти ситуации. Играчите на ФКСБ пък заложиха на сигурността и след почивката отправиха един единствен удар към вратата.

В следващия кръг ФКСБ приема Йънг Бойс, а нидерландците ще гостуват на Панатинайкос, като и двата мача ще са на 2 октомври.