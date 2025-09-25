Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ФКСБ
  3. ФКСБ подчини Го Ахед Ийгълс за начало

ФКСБ подчини Го Ахед Ийгълс за начало

  • 25 сеп 2025 | 21:50
  • 1920
  • 0

Шампионът на Румъния ФКСБ стартира с победа участието си в основната фаза на Лига Европа, след като надви Го Ахед Ийгълс с 1:0 като гост. Давид Микулеску реализира единствения гол още в 13-тата минута.

Така тимът от Букурещ започва с успех и тазгодишната основна фаза в надпреварата, след като и преди година го стори. Тогава ФКСБ дори продължи към елиминациите и игра 1/8-финал.

Сега румънците надделяха главно заради по-големия си опит. Те бяха по-добрият отбор през първото полувреме, но после Го Ахед Ийгълс заигра по-силно. Носителят на Купата на Нидерландия обаче така и не създаде чисти ситуации. Играчите на ФКСБ пък заложиха на сигурността и след почивката отправиха един единствен удар към вратата.

В следващия кръг ФКСБ приема Йънг Бойс, а нидерландците ще гостуват на Панатинайкос, като и двата мача ще са на 2 октомври.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1355
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1763
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1227
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1843
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1611
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15468
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130311
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59238
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4191
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1766
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2128
  • 3