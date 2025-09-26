Порто попари РБ Залцбург в добавеното време

Порто постигна изстрадана, но много сладка победа в гостуването си на РБ Залцбург на старта в основната фаза на Лига Европа. "Драконите" се наложиха с 1:0 с гол в добавеното време на Уилиям Гомеш.

Шансът също помогна на португалците, тъй като те първи получиха гол във вратата си, дело на Петър Ратков в 57-ата минута, но ВАР се намеси и показа, че е имало засада и попадението не бе зачетено.

Порто издебна своя шанс в добавеното време на мача. В 94-тата минута Уилиям Гомеш опита далечен удар, който изненада вратаря и се оплете в мрежата му за 0:1.

Така Порто записа първи три точки в актива си. В следващия кръг "драконите" приемат на свой терен Цървена звезда.

РБ Залцбург пък има за какво да съжалява. В следващия кръг австрийците пътуват до Франция за среща с Лион.

Снимки: Gettyimages