Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Порто
  3. Порто попари РБ Залцбург в добавеното време

Порто попари РБ Залцбург в добавеното време

  • 26 сеп 2025 | 00:32
  • 2023
  • 0

Порто постигна изстрадана, но много сладка победа в гостуването си на РБ Залцбург на старта в основната фаза на Лига Европа. "Драконите" се наложиха с 1:0 с гол в добавеното време на Уилиям Гомеш.

Шансът също помогна на португалците, тъй като те първи получиха гол във вратата си, дело на Петър Ратков в 57-ата минута, но ВАР се намеси и показа, че е имало засада и попадението не бе зачетено.

Порто издебна своя шанс в добавеното време на мача. В 94-тата минута Уилиям Гомеш опита далечен удар, който изненада вратаря и се оплете в мрежата му за 0:1.

Така Порто записа първи три точки в актива си. В следващия кръг "драконите" приемат на свой терен Цървена звезда.

РБ Залцбург пък има за какво да съжалява. В следващия кръг австрийците пътуват до Франция за среща с Лион.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1361
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1766
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1233
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1848
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1617
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1290
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 15524
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 130361
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 59318
  • 62
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4206
  • 1
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1774
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2132
  • 3