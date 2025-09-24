Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

МАРТО БОЙЧЕВ С НАГРАДА ЗА ИГРАЧ НА КРЪГА
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Румениге за неуспеха с Виртц и Волтемаде: В Байерн са разумни хора

Румениге за неуспеха с Виртц и Волтемаде: В Байерн са разумни хора

  • 24 сеп 2025 | 13:30
  • 281
  • 0
Румениге за неуспеха с Виртц и Волтемаде: В Байерн са разумни хора

Бившият директор на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге отново засегна темата с неуспеха на клуба да привлече Флориан Виртц и Ник Волтемаде. Първият от тях премина в Ливърпул срещу 125 млн. евро, а нападателят подписа с Нюкасъл срещу 75 млн.

“В случая с Виртц все още боли, защото вярвам, че за играча би било по-добре в Байерн, отколкото в Ливърпул”, заяви Румениге пред “Шпорт Билд”.

“Относно Волтемаде - можехме да го привлечем. Но трябва да кажа и друго: в Байерн са достатъчно разумни да не се впускат във всякакви финансови лудости. Винаги съм казвал: искаме да постигнем спортен успех, но, моля, по сериозен и финансово здрав начин“, добави Кале.

Виртц коментира съветите на Клоп, които получи относно неубедителната си форма
Виртц коментира съветите на Клоп, които получи относно неубедителната си форма
 Еди Хау: Трябва да внимаваме с Ник Волтемаде
Еди Хау: Трябва да внимаваме с Ник Волтемаде
Следвай ни:

Още от Футбол свят

От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

От "Малмьо" до "Еледа Стейдиъм" – домът на МФФ през годините

  • 24 сеп 2025 | 09:00
  • 2928
  • 0
Ман Сити започва участието си в "Карабао Къп"

Ман Сити започва участието си в "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 07:40
  • 3549
  • 4
Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

Арсенал не очаква проблеми срещу Порт Вейл

  • 24 сеп 2025 | 07:20
  • 3136
  • 0
Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

Откраднаха от дома на Роберто Мартинес бижута и часовници за над 1 млн. евро

  • 24 сеп 2025 | 06:34
  • 1888
  • 0
Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

Наказаха треньора на Унион (Берлин) заради среден пръст

  • 24 сеп 2025 | 06:02
  • 2752
  • 2
Почина легенда на чешкия футбол

Почина легенда на чешкия футбол

  • 24 сеп 2025 | 05:15
  • 5386
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Решено: Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 60848
  • 120
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 17365
  • 30
Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

Георги Иванов: При Илиан Илиев отборът пропадаше! Онези момчета не са научили нищо ново

  • 24 сеп 2025 | 12:25
  • 11691
  • 33
Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

Прокуратурата е поела случая със залагането на български мачове

  • 24 сеп 2025 | 12:48
  • 5124
  • 2
Официално: Тодор Янчев поема младежите

Официално: Тодор Янчев поема младежите

  • 24 сеп 2025 | 12:17
  • 3646
  • 3
Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

Женският национален отбор на България ще има нов селекционер

  • 24 сеп 2025 | 11:53
  • 5590
  • 6