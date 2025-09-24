Румениге за неуспеха с Виртц и Волтемаде: В Байерн са разумни хора

Бившият директор на Байерн (Мюнхен) Карл-Хайнц Румениге отново засегна темата с неуспеха на клуба да привлече Флориан Виртц и Ник Волтемаде. Първият от тях премина в Ливърпул срещу 125 млн. евро, а нападателят подписа с Нюкасъл срещу 75 млн.

“В случая с Виртц все още боли, защото вярвам, че за играча би било по-добре в Байерн, отколкото в Ливърпул”, заяви Румениге пред “Шпорт Билд”.

“Относно Волтемаде - можехме да го привлечем. Но трябва да кажа и друго: в Байерн са достатъчно разумни да не се впускат във всякакви финансови лудости. Винаги съм казвал: искаме да постигнем спортен успех, но, моля, по сериозен и финансово здрав начин“, добави Кале.

