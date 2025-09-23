Популярни
Прибраха ли се Леклер и Сайнц с вана?

  • 23 сеп 2025 | 15:00
  • 791
  • 0

Вчера пилотът на Ферари Шарл Леклер изненада феновете си с пост в социалните мрежи, като видеото е заснето някъде в Италия.

Зад волана на вана, нает от летището някъде „в средата на Италия“ е Карлос Сайнц, който шофира към Монако. Историята е, че заради лошото време самолетът на двамата пилоти и част от антуража им, е бил отклонен от летището в Ница към Италия.

И оттам – с вана към Монте Карло. Както каза Леклер в началото на клипа: „След много трудния уикенд в Баку мислех, че не може да е по-зле…“

В Баку Сайнц записа първия си подиум като пилот на Уилямс, след като завърши трети в Гран При на Азербайджан, а Леклер остана едва девети, като Ферари отново нямаше скорост да се бори за по-големите точки.

Снимки: Gettyimages

