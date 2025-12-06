Янев: Черно море с нищо не бе по-добър, няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин

Наставникът на ЦСКА Христо Янев обяви след поражението с 0:2 от Черно море на тежкия терен във Варна, че опонентът на "червените" не е бил по-добър от тях.

"Бяхме наясно с какъв терен ще се срещнем. Постарахме се да се противопоставим максимално добре на Черно море. Те реализираха своите ситуации, а ние - не успяхме. Не мога да кажа, че сме отстъпвали на Черно море. Оставяме нещата тук и трябва да продължим. Трябва да разберем важните неща.

Вторият гол беше поредица от случайности, но във футбола ги има тези неща. Черно море търсеше втори гол и успя да вкара. Ние търсихме да изравним.

Трябва да сме абсолютно наясно за това, което ни предстои и това е мач за Купата на България.

Центриранията дойдоха заради терена. Не ни изненада, че те играха с тройка в защита. Имахме подготвен вариант. През по-голямата част контролирахме събитията, създавахме опасности пред тяхната врата, но не вкарахме.

Черно море с нищо не бе по-добър. Не казвам, че не им е заслужена победата, напротив. Позравявам ги.

Няма смисъл да затъваме в калта по един и същи начин. Опитахме с хората на терена, които се бяха нагодили. Дадохме почивка на някои, за да ги запазим от картони за следващия ма.

Един отбор преодолява и победите, и загубите заедно, когато е смирен. Надяваме се да направим точно това и да спечелим мача с Локомотив за Купата", каза Янев предвид предстоящия двубой след седмица срещу Локомотив (София).