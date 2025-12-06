Популярни
29-о издание на международната бойна верига SENSHI
  3. Доктор Марко: Когато Макс стартира до Норис, Ландо е нервен

  • 6 дек 2025 | 19:37
  • 640
  • 0

Съветникът на Ред Бул доктор Хелмут Марко разкри, че Макс Верстапен има нужда от още пилоти между него и преследвачите му от Макларън, за да има по-голям шанс за световната титла. Макс спечели днес квалификацията за Гран При на Абу Даби, а пилотите на Макларън Ландо Норис и Оскар Пиастри завършиха втори и трети.

„Ще стартираме с първите трима на първите три места на стартовата решетка. Това може да означава, че на първия завой ще е много интересно – обясни Марко. – И след това ще видим как ще се развие състезанието.

„Надявам се, че и Мерцедес ще са в битката, може би и Лелкер. Имаме нужда от още някой между нас и пилотите на Макларън, това ще е добре за нас.

„Във Формула 2 видяхме, че тук изпреварванията са трудни. А когато кара в чист въздух Макс е майстор, когато пред него няма никой, той може да поддържа добра скорост и да пази гумите. Първо обаче той трябва да оглави класирането в първия завой и обикновено когато Макс стартира до Норис, Ландо е нервен.“

Снимки: Gettyimages

