Карлос Сайнц се изравни с Ален Прост с подиума си в Баку

С подиума си във вчерашната Гран При на Азербайджан Карлос Сайнц стана едва вторият пилот в историята на Формула 1, който регистрира класиране в топ 3 с отборите на Макларън, Ферари и Уилямс.

Испанецът записа своето първо призово класиране с Макларън в Бразилия през 2019 година, а след това добави още един подиум с британския тим през сезон 2020 преди да премине във Ферари. В четири сезона със Скудерията Сайнц се качи общо 25 на почетната стълбичка, включително четири път като победител. А вчера той влезе в тройката и като пилот на Уилямс, финиширайки трети в Баку, с което стана едва втория пилот след Ален Прост, който има подиуми с трите най-велики отбора в историята на спорта – Ферари, Макларън и Уилямс.

Между 1984 и 1989 Професора стъпва общо 63 пъти на почетната стълбичка с екипа на Макларън, като от тези 63 подиум, той е победител в 30 от случаите. След това той прекарва два сезона във Ферари, в които записва 14 подиума с пет победи, а през 1993 кара за Уилямс, печелейки своята четвърта и последна световна титла със седем победи и общо 12 призови класирания.

Освен Сайнц и Прост за Макларън, Ферари и Уилямс са карали още Джаки Икс и Найджъл Менсъл. Те обаче имат подиуми със само два от тези три тима. В случая на Икс това са Ферари и Макларън, а при Менсъл Ферари и Уилямс.

Снимки: Gettyimages