Хамилтън: Събрал съм непоносимо количество гняв

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън остана едва 16-и в първата част на квалификацията в Абу Даби и не успя да излезе от нея.
„Направихме доста промени по колата и тя наистина днес вървеше страхотно – обясни Хамилтън, който остана на 8 хилядни от секундата на финала на първата част. – Но в момента нямам думи с които да опиша чувствата у мен.
„Събрал съм непоносимо количество гняв и ярост. Няма кой знае какво още да кажа по темата.“
Снимки: Gettyimages