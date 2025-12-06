Хамилтън: Събрал съм непоносимо количество гняв

7-кратният световен шампион Люис Хамилтън остана едва 16-и в първата част на квалификацията в Абу Даби и не успя да излезе от нея.

„Направихме доста промени по колата и тя наистина днес вървеше страхотно – обясни Хамилтън, който остана на 8 хилядни от секундата на финала на първата част. – Но в момента нямам думи с които да опиша чувствата у мен.

„Събрал съм непоносимо количество гняв и ярост. Няма кой знае какво още да кажа по темата.“

Снимки: Gettyimages