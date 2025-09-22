Сайнц отказа да бъде сравняван с Хамилтън след първия си подиум с Уилямс

Вчера Карлос Сайнц записа своя първи подиум с отбора на Уилямс, финиширайки трети в надпреварата за Гран При на Азербайджан, в която той потегли от второто място.

Карлос Сайнц се изравни с Ален Прост с подиума си в Баку

Испанецът успя да стигне до почетната стълбичка в неделното състезание преди това да стори Люис Хамилтън, който зае неговото място във Ферари в началото на годината. Именно привличането на британеца в Скудерията беше причината Сайнц да премине в екипа на Уилямс.

Самият испанец обаче отказа да бъде сравняван със своя заместник във Ферари, казвайки, че неговият фокус е единствено върху случващото се с отбора на Уилямс и него интересува какво правят другите. Сайнц също така каза, че за него този подиум означава повече от първото му призово класиране, което дойде в Бразилия през 2019 година, когато той се състезаваше за Макларън.

Медиите в Италия с нов залп по Ферари и Хамилтън след Гран При на Азербайджан

„Какво правят другите не е моя работа, ако трябва да съм честен. Това, което ме вълнува е, че се възползвах от първата възможност, която имах да спечеля подиум и първата възможност изобщо за отбора.



„Този подиум е по-специален от първия ми, защото преди година, когато заложих на Уилямс, аз си казах, че преминавам в този отбор, защото вярвам в този проект и в това, че отборът е във възход.



„Чувствам се комфортно в тази работна обстановка и с всички около мен, всъщност цяла година съм много бърз с колата. Мисля, че от всички, които смениха отборите си, а в днешно време това не е лесна задача, аз съм доста конкурентен още от първото състезание, много бърз, но нямах резултатите.



„Нямах резултатите, с които да докажа на себе си, на отбора и на всички, че предстоят хубави неща. Но в крайна сметка това се случи. Смятам, че животът вече ме е научил, че тези неща се случват. Как когато имаше серия от лош късмет или лоши състезания след това животът ти го връща, ако продължиш да работиш здраво, с нещо много сладко като това“, каза Сайнц.

