Леклер: Нека Хамилтън се наслади на 8-ото място

В хода на Гран При на Азербайджан Шарл Леклер пропусна съотборника си във Ферари Люис Хамилтън, който не успя да прогресира в класирането и преди финала трябваше да върне позицията на Шарл. Но това не стана, като Люис обясни, че нареждането от бокса е дошло твърде късно и той вече е бил много близо до финала.

Малко по-рано Леклер беше информиран, че Хамилтън ще го пусне на стартфиналната права. Британецът намали, но Шарл не успя да си върне осмото място и това допълнително засили разочарованието от представянето му днес в Баку.

„За мен няма значение, става въпрос за 8-ото място, всичко е наред, Хамилтън може да се наслади на 8-ото място – обясни по радиото Шарл на състезателния си инженер, който му се извини за неуспешната размяна на позиции. – Това е просто глупаво, тъй като не е честно, но още веднъж, няма значение.

По-късно стана ясно, че Хамилтън е информиран твърде късно за размяната, като разликата между двамата е била секунда и половина, а Люис вече е излизал на стартфиналната права.

Пред медиите Леклер отбеляза, че в тима има правила, които явно не се спазват от Хамилтън, но веднага след това омаловажи инцидента.

„Осмо или девето място, няма значение, ако се борихме за по-предни позиции, това щеше да е по-важно. За съжаление, през целия уикенд бяхме бавни и трябва да се фокусираме върху това“, допълни Шарл.

