Проблем с двигателя спънал Леклер в състезанието в Азербайджан

Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор обяви пред медиите след финала на Гран При на Азербайджан, че Скудерията разследва проблем със задвижващата система на Шарл Леклер, който се е отразил на представянето на монегаска в Баку вчера.

Леклер потегли едва десети край бреговете на Каспийско море след катастрофата си в квалификацията, но в състезание успя да се изкачи със само една позиция напред до деветото място. В голяма част от времето той се движеше зад Лиам Лоусън, но в нито един момент не успя да се доближи достатъчно до пилота на Рейсинг Булс, за да го атакува.

Неразбория със заповедите от бокса във Ферари

Впоследствие Леклер пропусна пред себе си съотборника си Люис Хамилтън, който беше с по-свежи гуми, но британецът заседна в DRS-влакчето, което беше водено от Лоусън и включваше още Юки Цунода и Ландо Норис. Така британецът завърши осми, след като стартира 12-ти, точно пред съотборника си.

Леклер: Нека Хамилтън се наслади на 8-ото място

„Не можем да сме задоволени с осмо и девето място – каза Васьор след финала. – Стартирахме зад Норис и финиширахме зад него, което е реалността на тази писта. Имаше проблем с двигателя на Шарл, който ние разглеждаме в момента. Дори и да говорим за минимална загуба на мощност, тя беше достатъчна, за да не му позволи да изпревари на правата, което обяснява защо той заседна зад Лоусън.



„Основната загуба дойде в квалификацията, където имахме потенциал да сме много по-напред. Тогава уикендът ни се провали. Окуражително е, че имахме темпото, но е разочаровахме, че не успяхме да се възползваме от него, защото работата ни се състои от две неща – първото е чистото представяне, а второто е изпълнението на нещата.



„От гледна точка представянето ние направихме крачка напред след „Спа“, но не очаквахме вчера да сме десети и 12-ти. Сега ние трябва да разберем какво можехме да направим по-добро, защото направихме някои грешки и взехме грешни решения. Знам, че Шарл поема отговорност за станалото в квалификацията, но ние трябва да работим по нашето изпълнение, за да се върнем по-силни“, заяви Васьор.

Снимки: Gettyimages