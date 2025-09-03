Салах призна, че все още не може да се синхронизира с Екитике

Голмайсторът на Ливърпул Мохамед Салах призна, че все още не може да изгради връзка с новия нападател Юго Екитике, който иначе започна много добре кариерата си на “Анфийлд” и вече има три гола от началото на сезона (б.ред. - два в Премиър лийг и един в мача за “Къмюнити Шийлд”).

“Все още не сме създали връзка помежду си. Както беше с Дарвин, Лучо, Диого или другите момчета, които преди играеха напред. Знаех кога да стартирам с Диого или Дарвин, знаех къде да ги намеря, защото познавах играта им много добре. С Юго все още не е така, защото още е нов. Понякога имам нужда да получа топката, понякога се нуждая от пространство. Опитваме се да коригираме това с тренировките и клиповете, които треньорът ни показва. Скоро ще го разбера, защото това ще помогне и на моята игра, за да се развие”, заяви Салах.

Ливърпул сериозно обнови атаката, като освен Екитике бяха привлечени и Александър Исак и Флориан Виртц. Дарвин Нунес и Луис Диас бяха продадени, а Диого Жота загина при ужасяващ пътен инцидент. Затова ще е нужно време за постигането на синхрон.

