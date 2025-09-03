Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Салах призна, че все още не може да се синхронизира с Екитике

Салах призна, че все още не може да се синхронизира с Екитике

  • 3 сеп 2025 | 12:01
  • 2924
  • 0
Салах призна, че все още не може да се синхронизира с Екитике

Голмайсторът на Ливърпул Мохамед Салах призна, че все още не може да изгради връзка с новия нападател Юго Екитике, който иначе започна много добре кариерата си на “Анфийлд” и вече има три гола от началото на сезона (б.ред. - два в Премиър лийг и един в мача за “Къмюнити Шийлд”).

“Все още не сме създали връзка помежду си. Както беше с Дарвин, Лучо, Диого или другите момчета, които преди играеха напред. Знаех кога да стартирам с Диого или Дарвин, знаех къде да ги намеря, защото познавах играта им много добре. С Юго все още не е така, защото още е нов. Понякога имам нужда да получа топката, понякога се нуждая от пространство. Опитваме се да коригираме това с тренировките и клиповете, които треньорът ни показва. Скоро ще го разбера, защото това ще помогне и на моята игра, за да се развие”, заяви Салах.

Ливърпул сериозно обнови атаката, като освен Екитике бяха привлечени и Александър Исак и Флориан Виртц. Дарвин Нунес и Луис Диас бяха продадени, а Диого Жота загина при ужасяващ пътен инцидент. Затова ще е нужно време за постигането на синхрон.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

Хауърд Уеб призна за първата голяма съдийска грешка в Премиър лийг през този сезон

  • 3 сеп 2025 | 09:58
  • 9106
  • 3
Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

Легенда на Реал заменя Тен Хаг начело на Байер?

  • 3 сеп 2025 | 09:42
  • 6079
  • 1
Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

Донарума ще е с нов номер в Манчестър Сити

  • 3 сеп 2025 | 07:38
  • 4845
  • 0
Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

Бюджетът за заплати в Наполи достигна рекордни нива

  • 3 сеп 2025 | 06:40
  • 6050
  • 0
Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

Гакпо: Колкото повече нидерландци играят в Англия, толкова по-добре

  • 3 сеп 2025 | 05:31
  • 5253
  • 0
Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

Отхвърлиха обжалването на Робиньо, остава в затвора до 2033 г.

  • 3 сеп 2025 | 04:59
  • 7121
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

Берое се раздели с треньора си, обяви кой ще води тима в бъдеще

  • 3 сеп 2025 | 10:55
  • 7207
  • 2
Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

Ден 11 на US Open: Синер, Швьонтек и българите Иван Иванов и Александър Василев

  • 3 сеп 2025 | 12:10
  • 2804
  • 0
ЦСКА 1948 привлече грузински национал

ЦСКА 1948 привлече грузински национал

  • 3 сеп 2025 | 09:23
  • 6497
  • 4
Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

Суперсблъсък и решаващи битки в осмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 3 сеп 2025 | 07:00
  • 7907
  • 0
Нант се отказал от Майкон заради високата цена

Нант се отказал от Майкон заради високата цена

  • 3 сеп 2025 | 07:58
  • 20799
  • 8
ЦСКА разкара още един ненужен

ЦСКА разкара още един ненужен

  • 2 сеп 2025 | 23:35
  • 35471
  • 18