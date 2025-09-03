Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

Един от големите лидери на Ливърпул - Мохамед Салах, се ядоса на публикация в социалните мрежи, която според него е проява на неуважение към вече бившите играчи на тима Луис Диас и Дарвин Нунес. Anfield Edition, който е един от най-големите фенски акаунт в X, имайки повече от 500 000 последователи, вчера публикува снимка на двете рекордни нови попълнения - Флориан Виртц и Александър Исак, който наследиха съответно №7 и №9 от Луис Диас и Дарвин Нунес. Текстът към снимката гласи “Назовете по-голямо надграждане в историята на футбола”.

How about we celebrate the great signings without disrespecting the PL champions? https://t.co/lRug6oFYCt — Mohamed Salah (@MoSalah) September 3, 2025

Днес Салах препубликува този пост със следния коментар: “Какво ще кажете да празнуваме страхотните нови попълнения, без да проявяваме неуважение към шампионите във Висшата лига”.

От профила отговориха на Салах, че съжаляват, но намерението не е било да се прояви неуважение, а по-скоро да се наблегне на невероятните трансфер, които клубът направи през това лято, чупейки на два пъти рекордите именно с Виртц и Исак.

След това от Anfield Edition добавят, че според тях това е “по-скоро правилно, отколкото грешно”, препращайки към едно изказване на на Салах през миналия сезон, когато преди да подпише нов договор, той заяви, че е “по-скоро аут от клуба, отколкото вътре в него”.

Whilst we acknowledge Mo Salah, it wasn’t the intention to disrespect, more to highlight the incredible transfers this summer. But we’re sorry, @MoSalah.



In our opinion, more right than wrong. 👑 pic.twitter.com/aExnRT8XYY — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) September 3, 2025

По-рано днес излезе изказване на Мохамед Салах, в което той говори за това какъв синхрон е бил постигнал с Нунес и Диас и как още му е трудно да се разбира по такъв начин на терена с Юго Екитике.