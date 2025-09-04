Популярни
Салах с послание към Елиът

  4 сеп 2025 | 16:39
Салах с послание към Елиът

Мохамед Салах продължава със своята активност в социалните мрежи да показва, че съжалява за играчите, с които Ливърпул се раздели през това лято, за да направи безпрецедентната си селекция. След като вчера влезе в задочен диалог с една от фенските страници на мърсисайдци, призовавайки за повече уважение към шампионие Луис Диас и Дарвин Нунес, днес египтянинът отправи послание и по адрес на Харви Елиът, който премина в Астън Вила.

Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас
Салах се ядоса на фенове на Ливърпул заради неуважение към Нунес и Диас

“Ще бъдеш запомнен с твоята лоялност и отдаденост всеки път, когато си бил призован. Напускаш като шампион и нямам съмнение, че ще постигнеш големи неща в новия си клуб. Те са щастливци, че те имат”, написа Салах в профила си в X.

Елиът игра шест години в отбора на Ливърпул, на който винаги е бил фен. Той записа 149 мача за мърсисайдци, като отбеляза и 15 гола.

