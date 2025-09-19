Популярни
  Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ

Рашфорд получи признание за страхотния си мач в ШЛ

  • 19 сеп 2025 | 19:58
Лявото крило на Барселона Маркъс Рашфорд беше провъзгласен от УЕФА за Играч на седмицата след мачовете от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Англичанинът спечели анкетата сред футболните фенове на сайта на евроцентралата, като след него се наредиха Душан Влахович от Ювентус, Маркюс Тюрам от Интер и Тринкао от Спортинг (Лисабон). Рашфорд изигра 82 минути при снощното гостуване на Нюкасъл, като беше с основна заслуга за успеха на Барселона с 2:1, реализирайки и двете попадения на своя тим в мача. Именно те бяха първите му голове с екипа на каталунците в официален двубой. В 58-ата минута на срещата 27-годишният футболист беше точен с глава, а девет минути по-късно отново той се разписа с мощен изстрел от голямо разстояние. Това му донесе наградата за най-добър футболист в мача, а сега и признанието за Играч на седмицата в ШЛ.

Снимки: Gettyimages

